Режим ЧС ввели в Смоленской области из-за урагана

Правительство Смоленской области ввело режим ЧС на всей территории региона из-за урагана с ливнями и шквалистым ветром. Из-за непогоды погибли два человека — женщина 1960 года рождения и ребенок 2017 года рождения, на которого упало дерево. Около 15 тыс. жителей остались без света, повреждены 34 линии электропередачи. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Вчера ураган прошел на территории Руднянского, Демидовского, Духовщинского, Ярцевского, Дорогобужского, Глинковского, Кардымовского и Смоленского муниципальных округов. Смоленск пострадал от непогоды больше остальных городов, сообщили в правительстве.

По данным МЧС, завтра ожидается такая же погода. Жителей предупредили о порывах ветра до 18 м/с, возможных перебоях в электроснабжении и падении деревьев.

По поручению губернатора Василия Анохина в регионе работает оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды. Жители могут сообщить о нарушениях электроснабжения и повреждениях энергообъектов по номеру единого контакт-центра: 8-800-220-0-220.