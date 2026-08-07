ИИ впервые в истории спроектировал искусственные штаммы вирусов с нуля
Американские ученые впервые успешно применили ИИ-модель для проектирования полных геномов жизнеспособных бактериофагов — вирусов, поражающих только бактериальные клетки. Эти вирусы смогли уничтожить штаммы кишечной палочки, обладающие устойчивостью к природным бактериофагам. Cтатья об этом опубликована в журнале Science.
Исследователи использовали геномные языковые модели Evo 1 и Evo 2 для создания цепочек ДНК, адаптированных под инфицирование бактерии Escherichia coli C. Взяв за основу природный фаг ФХ174, ученые сгенерировали с помощью ИИ тысячи вариантов генома.
Почти 300 из них были химически синтезированы и протестированы в лаборатории. В итоге удалось получить 16 жизнеспособных бактериофагов. Созданные вирусы отличались от природных аналогов уникальными мутациями, дивергентными генами, регуляторными элементами и разной длиной генома.
Систему ИИ разработала команда биологов и математиков из американского Института Arc под руководством Брайана Хи. Разработка призвана решить проблему устойчивости бактерий к антибиотикам. По словам авторов работы, достижение закладывает фундаментальную основу для проектирования биологических функций с помощью ИИ на уровне всего генома.
В 2026 году глава Anthropic Дарио Амодеи заявил, что правительство США должно иметь право запрещать разработчикам искусственного интеллекта (ИИ) внедрять новые модели, если они несут риски, включая угрозы кибербезопасности и биологическое оружие. Он отметил, что модели ИИ должны проходить обязательное тестирование третьими сторонами. В мае 2026 года в США и Китае обсуждалась возможность договориться об ограничении ИИ из-за его потенциальных рисков, хотя власти КНР не подтвердили возможность таких договорённостей.Дональд Трамп тогда высказал, что ИИ может нести серьёзные риски, при этом он может быть полезен в разных областях, включая медицину и военное дело. Ранее, в 2024 году, США уже пытались договориться с Китаем по ИИ, но стороны интересовали разные аспекты: США хотели обсудить риски, а Китай — отмену ограничений на поставки чипов.В феврале 2026 года стало известно, что бактериофаги могут стать одним из основных средств в медицине будущего для борьбы с болезнетворными микробами, которые приобретают устойчивость к антибиотикам. В то время как кишечная палочка и Klebsiella pneumoniae, входящие в норму микрофлору человека, стали смертоносными из-за устойчивости к антибиотикам, на фаги возлагаются большие надежды. Искусственный интеллект, как отмечалось в октябре 2025 года, уже использовался для модернизации бактериофагов, и некоторые искусственные вирусы оказались эффективнее природных.