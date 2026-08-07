Bloomberg: OpenAI работает над карманной «живой колонкой»
OpenAI разрабатывает умную колонку размером с хоккейную шайбу — в нее планируется встроить камеры, датчики и подвижные детали, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, устройство также будет иметь форму пончика — для того чтобы его можно было удобно держать в одной руке.
По данным издания, колонка будет стоить от $300 до $400 — это дороже большинства умных колонок, но дешевле стандартного iPhone. Релиз намечен на 2027 год. По словам источников, гаджет будет позиционироваться как AI-first компьютер, помогающий решать повседневные задачи.
Внешний вид девайса разрабатывался совместно со студией LoveFrom дизайнера Apple Джони Айва. Подвижные элементы и световые индикаторы будут показывать, когда колонка реагирует на пользователя. Главная цель — сделать предмет более «живым» и выделить его на фоне конкурентов.
Колонка разработана так, чтобы со временем узнавать больше о владельце, адаптировать диалоги и вести себя подобно живому собеседнику. В OpenAI рассчитывают, что пользователи будут обращаться к колонке на протяжении всего дня. Она будет работать аналогично голосовому режиму ChatGPT, но на базе более продвинутых моделей для более «человечного» общения.
В ноябре 2025 года OpenAI завершила работу над прототипами собственных устройств с искусственным интеллектом, о чем сообщил глава компании Сэм Альтман, отметив, что новое устройство будет знать все, о чем человек когда-либо думал, читал или говорил. В мае того же года OpenAI приобрела стартап Джони Айва io за $6,4 млрд, который занимается разработкой устройств для использования технологий ИИ. Джони Айв планировал представить устройство не позднее, чем через два года после приобретения.
Позднее, в июле 2026 года, Apple подала в суд на OpenAI, обвиняя ее в предполагаемой краже коммерческой тайны для выпуска собственных гаджетов с искусственным интеллектом. Компания Apple утверждает, что OpenAI украла ее разработки, а двое бывших сотрудников Apple, перешедших в OpenAI, якобы способствовали получению сведений конкурентами.