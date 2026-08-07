Bloomberg: OpenAI работает над карманной «живой колонкой»

OpenAI разрабатывает умную колонку размером с хоккейную шайбу — в нее планируется встроить камеры, датчики и подвижные детали, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, устройство также будет иметь форму пончика — для того чтобы его можно было удобно держать в одной руке.

По данным издания, колонка будет стоить от $300 до $400 — это дороже большинства умных колонок, но дешевле стандартного iPhone. Релиз намечен на 2027 год. По словам источников, гаджет будет позиционироваться как AI-first компьютер, помогающий решать повседневные задачи.

Внешний вид девайса разрабатывался совместно со студией LoveFrom дизайнера Apple Джони Айва. Подвижные элементы и световые индикаторы будут показывать, когда колонка реагирует на пользователя. Главная цель — сделать предмет более «живым» и выделить его на фоне конкурентов.

Колонка разработана так, чтобы со временем узнавать больше о владельце, адаптировать диалоги и вести себя подобно живому собеседнику. В OpenAI рассчитывают, что пользователи будут обращаться к колонке на протяжении всего дня. Она будет работать аналогично голосовому режиму ChatGPT, но на базе более продвинутых моделей для более «человечного» общения.