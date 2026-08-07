Россия поддержала предложение расширить авиасообщение с Казахстаном

Москва поддерживает предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева открыть авиарейсы между Астаной и приграничными городами России, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Мы поддерживаем все, что работает на укрепление нашего сотрудничества с Казахстаном, в том числе и в экономической области, в сфере межрегиональных и приграничных связей»,— сказал господин Галузин в разговоре с ТАСС.

Господин Токаев выступил с этим предложением на Форуме межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана, который прошел в Омске в конце июля. Он предложил связать Астану с российскими приграничными городами с населением от 500 тыс. человек. Президент говорил, что это позитивно повлияет на взаимный туристический поток.

Президент России Владимир Путин в свою очередь тогда отметил, что Москва и Астана вместе расширяют пропускную способность пограничных таможенных и транзитных терминалов. Он также добавил, что между странами уже налажено бесперебойное железнодорожное сообщение.