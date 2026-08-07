Bloomberg: киберкомандование США расследует серию самоубийств своих сотрудников

Киберкомандование Вооруженных сил США расследует серию самоубийств среди личного состава, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники и документы. С начала июня по начало июля 2026 года покончили с жизнью пять специалистов. В Пентагоне произошедшие смерти объединили в так называемый «суицидальный кластер», что обязывает ведомство задействовать специальные протоколы реагирования.

Главными причинами кризиса специалисты и бывшие сотрудники называют запредельные нагрузки, хроническую нехватку кадров и системное профессиональное выгорание. В последний год интенсивность работы американских кибервойск резко возросла из-за участия США в конфликтах (включая действия против Ирана), гонки вооружений в сфере ИИ, а также длительных смен в закрытых помещениях, в которых нет окон.

Несмотря на предупреждения и недавние исследования Пентагона, выявившие тяжелые психологические проблемы у кибероператоров, программы поддержки не были реализованы в полном объеме. Руководство командования еще весной просило у Конгресса $11 млн на ментальное здоровье сотрудников, предупреждая о риске падения боеспособности, но финансирование затянулось, сообщает агентство. Сейчас профильные комитеты Конгресса начали расследование причин всплеска суицидов.