Более 150 человек погибли в Пакистане из-за ливней с конца июня

С 26 июня по 6 августа 151 человек погиб, еще 448 пострадали в Пакистане из-за муссонных дождей. Об этом сообщает Национальное управление по борьбе с чрезвычайными ситуациями страны (NDMA).

По данным ведомства, среди погибших есть 73 ребенка. Самый большой ущерб непогода нанесла в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе страны. Там погибли 64 человека. В восточной провинции Пенджаб погибли 53. Многие из них погибли под завалами зданий.

Всего было повреждено около 1,3 тыс. зданий, из которых более 400 разрушены полностью. Из зон затопления эвакуировали 4 тыс. человек. Сезон муссонов в Пакистане обычно продолжается с июня по сентябрь.