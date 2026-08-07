Трамп подписал указы об ограничении гражданства США по праву рождения

Президент США Дональд Трамп подписал указы, направленные на ограничение предоставления гражданства США по праву рождения. Они призваны расширить категории лиц, не имеющих права получить гражданство таким образом, и запретить туристам въезд в США исключительно с целью родов, передает The Wall Street Journal.

Первый указ лишает детей права на гражданство, если их родители являются гражданами враждебных государств, членами иностранных террористических организаций или входят в список зарубежных лоббистов, действующих в интересах иностранных правительств, заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.

Документ предписывает Госдепартаменту не выдавать документы о гражданстве младенцам, родившимся у иностранных сотрудников зарубежных правительств, включая персонал посольств, а также у родителей, участвующих в «коммерческой сделке с целью покупки или получения доступа к гражданству по праву рождения» для себя или через суррогатное материнство.

Второй документ поручает Госдепартаменту и Министерству внутренней безопасности принять меры для ограничения въезда иностранцев, приезжающих в США специально для рождения детей. Документ предписывает ведомствам обновить правила, регламенты и инструкции, касающиеся «родильного туризма».

Как именно чиновники будут выявлять матерей, которые приезжают в США именно для родов, в указах не уточняется. Однако в них подчеркивается, что искать рожениц с такими намерениями будут среди обладательниц туристических, студенческих и рабочих виз. Иностранцам, подозреваемым в «родильном туризме», могут аннулировать визы и пожизненно запретить въезд в страну.

Ранее господин Трамп уже пытался ограничить право на получение гражданства США по рождению. Его указ быстро заблокировали суды, которые постановили, что указ нарушает пункт о гражданстве 14-й поправки к Конституции США, которая гарантирует гражданство практически всем, кто родился в Америке.