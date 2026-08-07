Компанию Цукерберга обязали выплатить более $900 млн за вред детям от соцсетей

Судья штата Нью-Мексико обязал компанию Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ) выплатить более $900 млн после того, как присяжные признали ее виновной в неспособности защитить несовершеннолетних пользователей от материалов сексуального характера и в попустительстве действиям «интернет-хищников» на своих платформах. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Компания Марка Цукерберга должна будет создать фонд на сумму $567 млн, предназначенный для исправления вреда, причиненного соцсетями. Также ей предписали выплатить штрафы на $375 млн, которые ранее присудили присяжные по гражданско-правовым искам. Кроме того, компанию обязали внедрить новые меры безопасности — в частности, скрывать количество «лайков» под публикациями для всех несовершеннолетних пользователей по умолчанию.

Сейчас Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) сталкивается с тысячами аналогичных исков от частных лиц, школ и прокуроров других штатов, которые обвиняют ее в приоритете бизнес-роста над безопасностью детей. Дело в Нью-Мексико стало первым, в котором решался вопрос о том, должны ли соцсети нести ответственность за контент, размещаемый на их платформах. Только за второй квартал 2026 года судебные издержки компании составили $2,4 млрд, сообщали на прошлой неделе представители IT-гиганта.