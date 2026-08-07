Основная борьба на сентябрьских выборах в Госдуму развернется за третье место

Главной интригой думской кампании становится борьба за третье место. С таким прогнозом выступили 6 августа политологи, основываясь на свежих данных ВЦИОМа и фонда «Общественное мнение» (ФОМ). За «бронзу», по их оценке, поборются ЛДПР и «Новые люди», хотя ситуация может измениться в зависимости от итоговой конфигурации бюллетеня.

К началу августа о предстоящих выборах знают 64% респондентов, сообщил директор по политическим исследованиям ВЦИОМа Михаил Мамонов на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). В сравнении с июлем 2021 года, когда проходила предыдущая думская кампания, этот показатель вырос на 15 п.п. Готовность проголосовать декларируют 70% опрошенных: наибольшая декларируемая явка, как и в июне, зафиксирована среди сторонников КПРФ, наименьшая — у электората ЛДПР. При этом среди тех, кто точно пойдет на выборы, рейтинги четырех парламентских партий (кроме ЛДПР) заметно выше, чем среди всех опрошенных.

По данным ФОМ (31 июля — 2 августа 2026 года, инициативный всероссийский опрос 1500 респондентов по месту жительства, погрешность не выше 3,6%), «совершенно точно» принять участие в выборах намерены 42% граждан (против 36% в июле 2021-го). Нарастить долю своих сторонников среди тех, кто твердо собрался на участки, за пять лет сумели «Единая Россия» (43% против 35% в июле 2021-го), ЛДПР (11% против 9%) и «Новые люди» (8% против 3%). КПРФ сейчас может рассчитывать на 12% голосов «электорально активных» избирателей (в июле 2021-го их было 15%), а «Справедливая Россия» (СР) — на те же 6%, что и пять лет назад.

Подробнее — в материале «Ъ» «Выборы забронзовели».