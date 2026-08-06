США прекратили импорт нефти из Саудовской Аравии впервые за 40 лет
Импорт нефти из Саудовской Аравии в США в июле упал до нуля по итогам месяца. Это произошло впервые с 1985 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство энергетики США.
В начале года американская сторона закупала более 800 тыс. баррелей саудовского сырья в сутки, отмечает агентство. Поставки прекратились из-за конфликта США и Ирана, а также блокировки Ормузского пролива.
Американские НПЗ переориентировались на альтернативные источники: переработку легкой нефти собственной добычи, а также импорт из Венесуэлы, который увеличился со 100 тыс. баррелей в день в начале года до 600 тыс. баррелей в день.
По оценкам аналитиков Kpler, в августе объемы ввоза саудовской нефти в США могут частично восстановиться — примерно до 300 тыс. баррелей в сутки.
Прекращение импорта нефти из Саудовской Аравии в США произошло на фоне военной операции США и Израиля против Ирана, начавшейся 28 февраля 2026 года, и последовавшей за ней блокады Ормузского пролива Ираном. В ответ на действия Ирана Саудовская Аравия нарастила прокачку нефти по нефтепроводу «Восток — Запад» в обход Ормузского пролива до 7 млн баррелей в сутки, а также предлагала срочные поставки нефти через тендеры.
В марте 2026 года Иран атаковал несколько энергетических объектов в Персидском заливе, включая совместное предприятие Saudi Aramco и Exxon Mobil — Samref в порту Янбу, где была приостановлена погрузка нефти. В конце июня 2026 года компания Saudi Aramco возобновила отгрузку нефти в порту Рас-Танура после четырехмесячного простоя, вызванного военными действиями. США также отменили лицензию на операции с иранской нефтью 7 июля 2026 года после атаки на два танкера в Ормузском проливе.
На фоне конфликта в июле 2026 года добыча нефти в США упала на 63 тыс. баррелей в сутки — до 13,798 млн баррелей в сутки, а стратегический нефтяной резерв США сократился до минимального уровня с апреля 2024 года. Это привело к росту цен на американскую нефть, при этом стоимость нефти марки Brent превысила 94 доллара за баррель.