США прекратили импорт нефти из Саудовской Аравии впервые за 40 лет

Импорт нефти из Саудовской Аравии в США в июле упал до нуля по итогам месяца. Это произошло впервые с 1985 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство энергетики США.

В начале года американская сторона закупала более 800 тыс. баррелей саудовского сырья в сутки, отмечает агентство. Поставки прекратились из-за конфликта США и Ирана, а также блокировки Ормузского пролива.

Американские НПЗ переориентировались на альтернативные источники: переработку легкой нефти собственной добычи, а также импорт из Венесуэлы, который увеличился со 100 тыс. баррелей в день в начале года до 600 тыс. баррелей в день.

По оценкам аналитиков Kpler, в августе объемы ввоза саудовской нефти в США могут частично восстановиться — примерно до 300 тыс. баррелей в сутки.