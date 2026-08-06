В Подмосковье впервые при помощи ИИ оштрафовали владельца участка за борщевик

В Рузском округе Московской области юридическое лицо — собственника частного земельного участка — впервые привлекли к ответственности за растущий борщевик, сообщила пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия. Нарушение выявили по результатам аэрофотосъемки, данные которой обработали с использованием технологий искусственного интеллекта.

Владельцу назначили штраф в размере 150 тыс. руб. Постановление система готовит автоматически, а сведения о назначенном взыскании отправляет собственнику через портал госуслуг, пояснили в министерстве.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталия Мосина, примерно семь из десяти сообщений о произрастании борщевика в регионе касаются земель в частной собственности. Ведомство также указало, что при невыполнении требования об уничтожении растения муниципалитет может обработать участок и затем взыскать затраты с его владельца. С начала года на муниципальных землях Московской области обработали от борщевика около 23,5 тыс. га, причем 18,3 тыс. га уже обработали повторно; полностью завершить работы намерены до конца августа.