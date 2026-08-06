Женщину и ребенка в Смоленске насмерть придавило упавшими деревьями

Из-за сильных порывов ветра и ливня в Смоленске упали несколько деревьев. Под ними погибли ребенок и женщина, сообщил мэр города Александр Новиков.

«Таким образом, жертвами стихии стали два человека — ребенок в "Соловьиной роще" и женщина в "Лопатинском саду"»,— написал господин Новиков в «Максе».

Из-за непогоды в Смоленске и области объявлен режим ЧС. Власти Смоленска задействовали тракторы, самосвалы и другую коммунальную технику для уборки поваленных деревьев. По последним данным, без электроснабжения остались 15 тыс. человек в регионе, повреждены 34 линии электропередачи.