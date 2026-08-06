Глава дипслужбы Ватикана приедет в Москву 25 августа

Секретарь Ватикана по отношениям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер совершит визит в Москву 25-28 августа. Об этом сообщила «РИА Новости» пресс-секретарь Католической архиепархии Божией Матери с центром в Москве Анастасия Бозио.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Секретарь Ватикана по отношениям с государствами Пол Ричард Галлахер

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Секретарь Ватикана по отношениям с государствами Пол Ричард Галлахер

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В июле Пол Ричард Галлахер посетил Киев с пятидневным визитом. Он провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и врио министра иностранных дел Андреем Сибигой. Архиепископ выразил надежду на достижение прочного мира на Украине.

В последний раз Пол Ричард Галлахер посещал Москву в ноябре 2021 года. Он встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и тогдашним председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополитом Волоколамским Иларионом.