Сенатор-республиканец Макконнелл продолжит работу после госпитализации
Сенатор-республиканец от штата Кентукки Митч Макконнелл выписан из больницы спустя полтора месяца лечения. В середине июня его госпитализировали с потерей сознания из-за падения.
Фото: Office of Senator Mitch McConnell / Handout. / Reuters
«По рекомендации врачей я буду продолжать интенсивный курс физиотерапии на дому в течение периода работы в Сенате, а также продолжу взаимодействовать со своими сотрудниками и коллегами по важным вопросам работы Сената»,— сказал господин Макконнелл (цитата по CNN). Сроки возвращения в Сенат он не назвал.
The Washington Post называла Митча Макконнела одним из самых влиятельных сенаторов. Политик критиковал политику Дональда Трампа и лоббировал финансирование военных нужд Украины. Американские СМИ с 2024 года писали о его проблемах со здоровьем. В июне 2026 года он попал в больницу с потерей сознания. Позднее врачи диагностировали ему пневмонию.
В конце февраля 2024 года Митч Макконнелл объявил об уходе с позиции лидера республиканцев в Сенате США, где он занимал этот пост с 2007 года. Он планировал оставаться рядовым сенатором до 2026 года, когда истекает его срок, но уйти с руководящих позиций. Его решение не стало неожиданностью из-за возраста политика (82 года на тот момент) и проблем со здоровьем.
Уход Макконнелла с поста лидера республиканцев в Сенате рассматривается как фактор, который может усилить влияние сторонников Дональда Трампа в партии и ослабить поддержку Украины. Внутри Республиканской партии существуют глубокие разногласия между традиционными «ястребами», которых олицетворял Макконнелл, и теми, кто придерживается изоляционистской позиции «Америка прежде всего», связанной с Трампом.
В ноябре 2025 года Митч Макконнелл критиковал команду Дональда Трампа за подход к переговорам по Украине, который, по его мнению, равнозначен умиротворению Кремля и не обеспечивает безопасность Украины. Эта перепалка с вице-президентом Джей Ди Вэнсом отразила разногласия среди республиканцев относительно направления переговоров.