Сенатор-республиканец Макконнелл продолжит работу после госпитализации

Составлено ИИ-Ассистентъ

В конце февраля 2024 года Митч Макконнелл объявил об уходе с позиции лидера республиканцев в Сенате США, где он занимал этот пост с 2007 года. Он планировал оставаться рядовым сенатором до 2026 года, когда истекает его срок, но уйти с руководящих позиций. Его решение не стало неожиданностью из-за возраста политика (82 года на тот момент) и проблем со здоровьем.

Уход Макконнелла с поста лидера республиканцев в Сенате рассматривается как фактор, который может усилить влияние сторонников Дональда Трампа в партии и ослабить поддержку Украины. Внутри Республиканской партии существуют глубокие разногласия между традиционными «ястребами», которых олицетворял Макконнелл, и теми, кто придерживается изоляционистской позиции «Америка прежде всего», связанной с Трампом.

В ноябре 2025 года Митч Макконнелл критиковал команду Дональда Трампа за подход к переговорам по Украине, который, по его мнению, равнозначен умиротворению Кремля и не обеспечивает безопасность Украины. Эта перепалка с вице-президентом Джей Ди Вэнсом отразила разногласия среди республиканцев относительно направления переговоров.