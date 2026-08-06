Путин объявил благодарность рэперу ST

Благодарность президента России получил рэпер Александр Степанов (ST). Распоряжение Владимира Путина опубликовано на официальном портале правовых актов.

В качестве оснований в документе указаны заслуги рэпера в культуре и искусстве, а также многолетняя плодотворная деятельность.

Александр Степанов родился в Москве 23 сентября 1988 года. Первую запись он сделал в 2003 году в группе Souljar’s Family. Дебютная пластинка музыканта «Сто из ста» вышла в 2007 году, а в 2011–2013 годах он вел RapInfo вместе с Dino MC 47.