Путин объявил благодарность рэперу ST
Благодарность президента России получил рэпер Александр Степанов (ST). Распоряжение Владимира Путина опубликовано на официальном портале правовых актов.
В качестве оснований в документе указаны заслуги рэпера в культуре и искусстве, а также многолетняя плодотворная деятельность.
Александр Степанов родился в Москве 23 сентября 1988 года. Первую запись он сделал в 2003 году в группе Souljar’s Family. Дебютная пластинка музыканта «Сто из ста» вышла в 2007 году, а в 2011–2013 годах он вел RapInfo вместе с Dino MC 47.
Президент России Владимир Путин в ноябре 2025 года объявил благодарность ведущим «Первого канала» Ларисе Гузеевой, Розе Сябитовой и Леониду Якубовичу за заслуги в области СМИ и многолетнюю добросовестную работу. В мае 2026 года Владимир Путин наградил артистов Надежду Бабкину и Юрия Антонова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, отметив, что они вдохновляют людей своим творчеством. Также в октябре 2025 года президент наградил певца Александра Маршала орденом «За заслуги в культуре и искусстве» за вклад в развитие отечественной культуры и искусства.