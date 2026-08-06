INA: Ирак получил первую после перерыва партию долларов от США
Центральный банк Ирака получил партию в $500 млн от США впервые после паузы в поставках, которую взял Вашингтон. Об этом сообщило государственное Иракское новостное агентство (INA) со ссылкой на источники.
Собеседник агентства уточнил, что средства инвестируют в туризм и международные платежи.
Иракский Центробанк имеет счет в Федеральной резервной системе США, откуда получает доллары наличными. Деньги Багдад использует для удовлетворения розничного спроса на иностранную валюту, чтобы иракцы могли оплатить лечение и обучение за рубежом. В апреле 2026 года Вашингтон приостановил поставки, чтобы пресечь попадание средств в Иран.
Источники The New York Times в начале июля заявили, что поставки все же решили возобновить. По данным The Wall Street Journal, это связано с тем, что Багдад согласился не снабжать наличными долларами Тегеран и его союзников.