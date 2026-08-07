Трамвайные пути на улице Аксакова в Уфе будут ремонтировать в ближайшие два года

В 2027 — 2028 годы планируется капитальный ремонт улицы Аксакова в центре Уфы. Об этом «Ъ-Уфа» рассказали в пресс-службе городской администрации. Таким образом, улица Аксакова станет первой среди дорог с трамвайными путями, планируемых к капремонту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Капремонту в Уфе подлежат и другие трамвайные пути помимо улицы Аксакова

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ Капремонту в Уфе подлежат и другие трамвайные пути помимо улицы Аксакова

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», осенью 2024 года управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы нашло подрядчиков, которые должны были разработать проекты ремонта трамвайных улиц города общей протяженностью 4,8 км — Свердлова, Аксакова, Революционной, Мингажева и Рихарда Зорге. За подготовку документов для первых трех улиц взялось ООО «Техстройпроект» за 22,1 млн руб.

В течение двух лет проекты ремонта всех улиц получили положительные заключения государственной экспертизы. «Проекты предусматривают комплексное обновление: полную замену основания и шпально-рельсовой системы трамвайных путей, капитальный ремонт проезжей части и тротуаров, а также переустройство инженерных коммуникаций», — прокомментировали в мэрии. Чиновники отмечают, что капремонт улиц по бюджетному законодательству не позволяет обособить трамвайные пути от остальной проезжей части. В то же время планируется обустройство безопасных пассажирских платформ.

Средства на работы должен будет выделить Дорожный фонд Башкирии. Финансирование определено для улицы Аксакова. В конце нынешнего года мэрия собирается провести торги на капитальный ремонт.

Весь проект рассчитан более чем на четыре года. Очередность работ будет зависеть от финансирования.

Идэль Гумеров