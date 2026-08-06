Гутерриш высказался за диалог России и США о ядерном оружии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости возобновить российско-американское обсуждение контроля над ядерными вооружениями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

«Он выразил свою озабоченность проблемами с возобновлением ДСНВ между США и Россией: крайне важно, чтобы мы гарантировали, что ядерное оружие никогда не будет применено вновь»,— сказал на брифинге заместитель постпреда генсека Фархан Хак (цитата по ТАСС). По оценке Гутерриша, опасность его возможного применения сейчас достигла максимума за многие годы.

Российско-американский ДСНВ прекратил действовать 5 февраля. Москва предлагала сохранить основные положения документа на переходный период, но Вашингтон не поддержал эту идею и заявлял о намерении подготовить более выгодное соглашение с участием Китая.