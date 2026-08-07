ЦБ ужесточил требования к эмитентам для попадания в высший котировальный список

В опубликованном 6 августа проекте положения «О допуске ценных бумаг к организованным торгам» Банк России существенно повысил требования к эмитентам. В случае если эмитент допустит дефолт по облигациям, биржа обязана переместить все выпуски долговых бумаг в некотировальную часть в течение двух торговых дней. Если эмитент регулярно допускает техдефолты, биржа имеет право исключить из котировальной части выпуск, по которому не были вовремя произведены выплаты, не дожидаясь истечения десятидневного срока.

Это выглядит особенно актуально в свете недавнего дефолта по облигациям «Евротранса», указывают эксперты. В настоящее время биржи реагируют на дефолты оперативно, однако, как отмечает член совета Ассоциации инвесторов АВО Илья Винокуров, «юридическое закрепление этого правила необходимо, так как в отдельных случаях есть риск того, что процесс может затянуться».

Подробнее — в материале «Ъ» «Эмитентам диктуют новые правила».