В поисках утраченной веры

В начале августа в ярославском селе Курба во второй раз прошел фестиваль «А Курба будет жить!» — вокруг единственного в мире 16-лепесткового Казанского храма, который десять лет возрождает фонд «Белый Ирис». Древних и необычных сельских церковных памятников в России десятки, и у каждого свой путь к сохранению. Истории пяти самых старых церквей — в материале «Ъ».

Храм-цветок Место: село Курба, Ярославская область

село Курба, Ярославская область Завершение постройки: 1770 год

1770 год Начало восстановления: 2016 год Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Храм Казанской иконы Божией Матери села Курба Ярославской области

Фото: Sempre / Фонд «Белый Ирис» Храм Казанской иконы Божией Матери села Курба Ярославской области

Фото: Sempre / Фонд «Белый Ирис» Казанская церковь в Курбе — единственный в мире храм-ротонда с шестнадцатью лепестками, полукруглыми выступами стен, которые смыкаются в волнообразный цилиндр, с высоты напоминающий гигантский каменный цветок. Ее возвели в 1770 году на средства местного помещика Михаила Камынина, который после исцеления от тяжелой болезни дал обет Богу построить церковь. По одной из версий, крупное вложения также сделали представители рода Нарышкиных. В 1796–1799 годах ярославские мастера покрыли интерьеры церкви сплошным ковром фресок: на стенах поместились около 350 библейских сюжетов. Главной святыней храма стала чудотворная Курбская Казанская икона Божией Матери — образ, написанный на серебре, внесли в реестр чудотворных икон до революции 1917-го. В советские десятилетия в храме размещался склад удобрений, агрессивные соли насквозь пропитали кладку и годами разъедали кирпич, пока росписи гибли под протекающей кровлей. Чудотворную икону местные жители тайно вынесли и прятали по домам, передавая из рук в руки, и таким образом спасли от уничтожения. Сейчас она находится в церкви соседнего села Васильевское и ждет своего возвращения на историческое место. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Храм Казанской иконы Божией Матери села Курба Ярославской области Фото: Фонд «Белый Ирис» Храм Казанской иконы Божией Матери села Курба Ярославской области Фото: Фонд «Белый Ирис» Храм Казанской иконы Божией Матери села Курба Ярославской области Фото: Фонд «Белый Ирис» Храм Казанской иконы Божией Матери села Курба Ярославской области Фото: Фонд «Белый Ирис» Храм Казанской иконы Божией Матери села Курба Ярославской области Фото: Фонд «Белый Ирис» Следующая фотография 1 / 5 Храм Казанской иконы Божией Матери села Курба Ярославской области Фото: Фонд «Белый Ирис» Храм Казанской иконы Божией Матери села Курба Ярославской области Фото: Фонд «Белый Ирис» Храм Казанской иконы Божией Матери села Курба Ярославской области Фото: Фонд «Белый Ирис» Храм Казанской иконы Божией Матери села Курба Ярославской области Фото: Фонд «Белый Ирис» Храм Казанской иконы Божией Матери села Курба Ярославской области Фото: Фонд «Белый Ирис» В 2016 году храм в Курбе взял под опеку фонд «Белый Ирис». Но реставрация стартовала далеко не сразу: около двух с половиной лет ушло на оформление документов на памятник культуры. Затем собирались средства, начались консервационные работы — монтаж временной кровли. В 2025 году приступили к реставрации: укрепили фундамент, закачав в основание 130 т цемента. В 2026-м сделана гидроизоляция стен, произведена масштабная вычинка разрушенного кирпича.

Фонд «Белый Ирис» основан в 2016 году москвичкой Ольгой Шитовой для возрождения старинных сельских храмов, имеющих статус объектов культурного наследия. За время работы помог более чем 100 храмам, провел консервацию 11 памятников и привлек 170 млн руб. Отдельное направление — Школа хранителей храмов: онлайн-курс обучает добровольцев оформлению объектов в собственность, организации консервационных работ, взаимодействию с епархиями и местными администрациями, а также продвижению проектов. Организация работает при поддержке Фонда президентских грантов.

Храм-воин Место: село Якшино, Ивановская область

село Якшино, Ивановская область Завершение постройки: 1842 год

1842 год Начало восстановления: 2022 год Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Фонд «Белый Ирис» Фото: Фонд «Белый Ирис» Фото: Фонд «Белый Ирис» Фото: Фонд «Белый Ирис» Следующая фотография 1 / 4 Фото: Фонд «Белый Ирис» Фото: Фонд «Белый Ирис» Фото: Фонд «Белый Ирис» Фото: Фонд «Белый Ирис» Георгиевский храм в Якшине — образец русского классицизма и редкий для сельской глубинки храм-памятник воинской славы. Его возвели по заказу генерал-лейтенанта Николая Бутурлина, героя русско-турецкой войны,— он посвятил церковь памяти погибших однополчан. Четверик (главная центральная часть храма) увенчан сводом с повышенной стрелой подъема — его изгиб заметно круче, чем в привычных храмовых перекрытиях. Полы выстилает хорошо сохранившаяся метлахская плитка — особо прочная керамика, обожженная при высоких температурах. Под ней была обнаружена более древняя плинфа — широкий плоский кирпич домонгольской традиции. В советское время храм приспособили под сельский клуб, а позже под зернохранилище. Местные жители зовут храм Егорием и говорят о нем как о старом солдате, который вернулся с войны, но так и не залечил раны. В 2022 году храм взят под опеку благотворительным фондом «Белый Ирис». Специалисты выполнили лазерное сканирование, разработали проект консервации, а волонтеры из Якшина и соседнего Тейкова расчищали территорию. С июня 2023-го по ноябрь 2024-го на пожертвования со всей страны над четвериком установили железную кровлю. Вычинку кладки доверили команде каменщиков из Пскова, специализирующейся на восстановлении церковных сводов. К весне 2026-го ярославские мастера покрыли полимерным железом апсиду — полукруглый алтарный выступ, «сердце» храма. Этой осенью стартует разработка проекта реставрации, на которую уже собрали 4,5 млн руб.

Храм-маяк Место: село Крохино, Вологодская область

село Крохино, Вологодская область Завершение постройки: 1820 год

1820 год Начало восстановления: 2011 год Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Храм Рождества Христова в Крохино (Белозерский район Вологодской области) Фото: Благотворительный фонд «Центр возрождения культурного наследия "Крохино"» Храм Рождества Христова в Крохино (Белозерский район Вологодской области) Фото: Благотворительный фонд «Центр возрождения культурного наследия "Крохино"» Храм Рождества Христова в Крохино (Белозерский район Вологодской области) Фото: Благотворительный фонд «Центр возрождения культурного наследия "Крохино"» Храм Рождества Христова в Крохино (Белозерский район Вологодской области) Фото: Благотворительный фонд «Центр возрождения культурного наследия "Крохино"» Следующая фотография 1 / 4 Храм Рождества Христова в Крохино (Белозерский район Вологодской области) Фото: Благотворительный фонд «Центр возрождения культурного наследия "Крохино"» Храм Рождества Христова в Крохино (Белозерский район Вологодской области) Фото: Благотворительный фонд «Центр возрождения культурного наследия "Крохино"» Храм Рождества Христова в Крохино (Белозерский район Вологодской области) Фото: Благотворительный фонд «Центр возрождения культурного наследия "Крохино"» Храм Рождества Христова в Крохино (Белозерский район Вологодской области) Фото: Благотворительный фонд «Центр возрождения культурного наследия "Крохино"» При строительстве Волго-Балтийского водного пути в 1962 году село Крохино расселили, дома разобрали и перенесли. Стоять прямо в воде осталась церковь Рождества Христова — ее решили использовать как маяк для судов на Шекснинском водохранилище. Когда фарватер выпрямили и установили бакены, нужда в маяке отпала, и здание на полвека оставили разрушаться под ударами волн и льда. Так появился единственный в России храм, уцелевший после контролируемого затопления. Возведенная в первой половине XIX века у истока Шексны из Белого озера, эта церковь веками служила ориентиром на перекрестке древних водных путей и Волго-Балта. В 1909 году ее сфотографировал Сергей Прокудин-Горский, а в 1970-х Василий Шукшин показал полуразрушенный остов в финале фильма «Калина красная». Спасение церкви ведется с 2011 года усилиями фонда «Крохино. Незатопленные истории Белого озера». Для начала волонтеры на пожертвования соорудили вокруг церкви дамбу из мешков с кирпичной крошкой, чтобы защитить стены от волн и ледоходов, привезли 16 т цемента и 40 т песка для укрепления кладки, уложили 1400 мешков. Позже нашли более надежный способ уберечь здание: за три сезона вокруг храма соорудили шпунтовую стенку и насыпали искусственный остров площадью 1,3 тыс. кв. м, на что ушло 950 т песка — 350 груженых «Камазов». Сейчас завершена консервация колокольни, установлена крыша, мастера ведут вычинку стен. Параллельно команда фонда находит бывших крохинцев, разъехавшихся по окрестным деревням и городам, и записывает их воспоминания — это работа с трудной памятью: людям непросто рассказывать о потере родных домов и затопленных деревнях. А храм-маяк постепенно превращается в мемориал всем поселениям, ушедшим под воду при строительстве Волго-Балта, и становится точкой притяжения для волонтеров и туристов.

Фонд «Крохино» основан в 2010 году москвичкой Анор Тукаевой для спасения затопленного храма Рождества Христова в Белозерском районе Вологодской области и сохранения памяти о территориях, ушедших под воду при строительстве Волго-Балта. Организация занимается консервацией памятника, развитием осмысленного волонтерства и популяризацией благотворительности в сфере культурного наследия. Отдельное направление работы — сбор и фиксация воспоминаний переселенцев. Собранные истории и артефакты легли в основу выставок «Северная Атлантида. Возвращение красоты» в музее-заповеднике «Коломенское» и «Сказки Крохинских болот» в Москве. Сейчас фонд готовит постоянный Музей незатопленных историй в Белозерске, где разместят находки волонтеров, семейные реликвии и другие свидетельства жизни затопленных деревень.

Храм-узор Место: деревня Литвиново, Архангельская область

деревня Литвиново, Архангельская область Завершение постройки: 1782 год

1782 год Начало реставрации: 2019 год Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Храм Иоанна Предтечи в деревне Литвиново Архангельской области Фото: Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера Храм Иоанна Предтечи в деревне Литвиново Архангельской области Фото: Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера Фото: Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера Фото: Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера Следующая фотография 1 / 4 Храм Иоанна Предтечи в деревне Литвиново Архангельской области Фото: Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера Храм Иоанна Предтечи в деревне Литвиново Архангельской области Фото: Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера Фото: Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера Фото: Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера Деревянный храм Иоанна Предтечи, срубленный в 1781–1782 годах на правом берегу Ваги, в 1866 году был перевезен на левый берег, в центр прихода, объединявшего почти сорок деревень. Построен по типу «восьмерик на четверике»: на высокий четырехгранный сруб поставлен восьмигранный ярус, который кверху слегка расширяется. Увенчан куполом в редкой форме куба. С запада примыкает трехъярусная шатровая колокольня. Бревна диаметром до 39 см соединены «в обло» — это самый распространенный вид рубки бревенчатых стен: в каждом бревне вырубается полукруглый паз, в который укладывается следующее бревно, а их концы выступают за пределы угла. По данным фотофиксации 1971 года, в храме сохранился иконостас XIX века, написанный местными мастерами — их работы по манере близки стилю росписи знаменитых шенкурских прялок, распространенных в этом регионе. В храме находились плащаница с образом праведного Георгия Шенкурского, его почитаемая икона и рукописная книга со службой и житием святого. В 1887 году крестьяне на общие средства отлили 150-пудовый колокол в память коронации Александра III, за что удостоились личной благодарности императора. Закрытый не позднее 1930-х годов храм остался бесхозным и к XXI веку пришел в аварийное состояние: обшивка купола местами утратилась, крыша протекла. С 2019 года его возрождением занимается проект «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Волонтеры построили леса, смонтировали настилы на нескольких уровнях, закрыли протечки на кровле трапезной и части основных кровель. Консервационные работы остановили дальнейшее разрушение и позволили сохранить высокую доминанту, которая и сегодня отлично просматривается с поймы реки Ваги за 7–10 км от Литвиново.

Проект «Общее Дело» основан в 2006 году священником Алексеем Яковлевым для сохранения деревянных храмов и часовен Русского Севера — в Архангельской, Вологодской областях, Карелии и Коми. За два десятилетия проведено 690 экспедиций, исследовано 360 храмов, из которых 205 удалось сохранить благодаря противоаварийным и консервационным работам. Проект объединяет добровольцев со всей страны, при московском храме преподобного Серафима Саровского в Раеве действуют школа плотников и добровольцев, реставрационные курсы.

Храм-двухэтажка Место: деревня Болкачевская, Архангельская область

деревня Болкачевская, Архангельская область Завершение постройки: 1770 год

1770 год Начало реставрации: 2026 год Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Храм Рождества Христова в деревне Болкачевская Архангельской области

Фото: Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера Храм Рождества Христова в деревне Болкачевская Архангельской области

Фото: Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера Деревянная церковь Рождества Христова сменила не одного предшественника: первый храм на берегу реки Пуи сгорел в 1712 году, второй построили в 1729-м, а когда он обветшал, в 1769–1770 годах возвели нынешний. Внутри освятили три престола — главный Рождественский, придел Варлаама Важеского и Власьевский. В 1877 году храм перенесли подальше от подмываемого берега и поставили рядом с летней церковью Рождества Богородицы — так сложился редкий для сельской глубинки деревянный ансамбль. После переноса Власьевский престол упразднили, а придел Варлаама Важеского еще раньше, в 1841 году, переместили на верхний этаж. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Храм Рождества Христова в деревне Болкачевская Архангельской области Фото: Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера Фото: Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера Фото: Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера Следующая фотография 1 / 3 Храм Рождества Христова в деревне Болкачевская Архангельской области Фото: Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера Фото: Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера Фото: Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера В советское время храм закрыли, и здание постепенно разрушалось. Первый шаг к спасению сделали в 2025 году сами жители Болкачевской и близлежащей деревни Ровдино: на собственные средства они перекрыли протекавшую кровлю алтаря. В 2026-м к работе подключился проект «Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера» — объявил сбор 951 тыс. руб. на материалы для противоаварийных работ и запланировал несколько экспедиций. В июне добровольцы и профессиональные промышленные альпинисты укрепили конструкции колокольни и апсиды, смонтировали внутри храма леса, восстановили часть обшивки кровли и остеклили окна. Уже 13 июня 2026 года в храме впервые за 100 лет прошла литургия, на которой присутствовали около 100 человек — волонтеры и местные жители. Следующий этап — завершить кровельные работы, чтобы защитить старые стены от осадков и окончательно вернуть храм к жизни.

Текст: Милена Двойченкова