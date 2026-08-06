Путин заслушал доклад командира дивизии ВДВ об обстановке в ДНР

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с командиром 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ Абдулазизом Шихабидовым. Глава государства заслушал доклад об обстановке на добропольском направлении, сообщила пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба президента РФ Фото: Пресс-служба президента РФ

Абдулазиз Шихабидов доложил, что военнослужащие дивизии продвигаются «в хорошем темпе». По его оценкам, бойцам удастся выполнить задачи в установленные сроки. Владимир Путин поблагодарил личный состав дивизии за боевую работу, указано в сообщении Кремля.

Доброполье находится в ДНР, примерно в 95 км к северо-западу от Донецка. Подразделения группировки «Центр» вошли в Доброполье в начале июля, докладывал начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.