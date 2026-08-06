Минобороны: средства ПВО за 12 часов сбили 281 дрон ВСУ над Россией

Минобороны России сообщило, что 6 августа с 8:00 до 20:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 281 украинский беспилотник самолетного типа. По данным ведомства, беспилотники сбили над российскими регионами и акваторией Черного моря.

В перечне Минобороны названы Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Тверская и Тульская области. Отдельно указаны Московский регион, Краснодарский край, Республика Крым и Республика Татарстан.