Оборот ИТ-сектора Москвы вырос на 40% в первом полугодии

Оборот московского ИТ-сектора в январе—июне 2026 года достиг 3,5 трлн руб., увеличившись в сопоставимых ценах на 40% год к году. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики Мария Багреева.

Основной вклад в результаты отрасли обеспечили компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения и ИТ-консалтингом. На них пришлось более 75% оборота сектора, или почти 2,7 трлн руб.; их выручка выросла на 42% по сравнению с первым полугодием прошлого года.

Еще почти четверть выручки отрасли пришлась на разработчиков баз данных, хостинг-провайдеров, операторов веб-платформ и другие ИТ-компании. Их оборот составил 824 млрд руб., что более чем на 35% выше прошлогоднего уровня.

В мэрии также сообщили, что в Москве создано более 37% решений из российского реестра программного обеспечения. Город продолжает поддерживать разработчиков, в том числе через бесплатную облачную платформу Мос.Хаб, где уже работают более 30 тыс. пользователей и размещено свыше 34 тыс. проектов.