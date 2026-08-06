СКР проверит сообщения о неофициальном волонтерском лагере в Приэльбрусье

Следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии проверит информацию о волонтерском лагере в Приэльбрусье, создатель которого принуждал туристов к тяжелому физическому труду. Доклад запросил глава ведомства Александр Бастрыкин.

О работе такого лагеря сегодня писали Telegram-каналы Mash и Baza. Они ссылаются на рассказ девушки, которая провела в нем с мужем около трех недель весной. Она рассказала, что нашла в интернете объявление: гид предлагал бесплатно провести туристов на вершину Эльбруса в обмен на волонтерскую работу.

По словам девушки, гид (в публикациях он указан как Игорь Бессон) давал им задания: копать траншеи, прокладывать тропинки, выравнивать дороги и носить камни. Мужчинам он запрещал общаться с женщинами, а в один из дней рассказал, что хочет жениться на одной из туристок. Из лагеря собеседница Telegram-каналов вместе с мужем сбежала.