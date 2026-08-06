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Люди перестали ловить льготы

Ипотека пошла на спад за счет госпрограмм

После ажиотажного спроса на ипотеку в июне июль показал резкий спад выдач — как в денежном, так и количественном выражении. По словам банкиров, основной спад пришелся на льготные программы, преимущественно «Семейную ипотеку», которая показала резкий рост в июне на фоне ожиданий по ужесточению программы. Однако в итоге корректировка была перенесена на 1 октября, что дало значимый рост рыночной ипотеки. И это не временное явление, уверены финансисты.

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

По оценке агентства Frank RG, в июле в рознице наибольшее снижение показал сегмент ипотечного кредитования. Выдачи составили 355,3 млрд руб., что на 25,4% ниже в денежном выражении и на 15,8% — в количественном выражении. Средний размер кредита после роста в мае и июне показал снижение в июле до 4,3 млн руб. (–11,4% к июню 2026 года). Всего за семь месяцев 2026 года было выдано ипотечных кредитов на 2,5 трлн руб.

По данным Frank RG, в июле объем выданных кредитов физлицам сократился относительно июня на 9% (–105,6 млрд руб. к июню 2026 года), до 1 млрд руб. В июле половина сегментов показала положительную динамику (POS-кредитование — +6,4% в денежном выражении, кредиты наличными — +4,8%), обеспеченный сегмент показал отрицательную динамику: –5,7%, ипотека: –25,4%.

Спад выдач ипотеки произошел после ажиотажного роста в преддверии ужесточения условий «Семейной ипотеки» в июне (ожидалось с 1 июля, новая дата — с 1 октября). «В июле ключевым драйвером стала рыночная ипотека, которая за месяц отыграла 12 п. п. и достигла доли 52%,— отмечают в ВТБ.— Снижение ставок и адаптация рынка к новым условиям сформировали устойчивый фундамент для роста. Мы видим, как июньский всплеск по госпрограммам плавно перетекает в системный интерес к рыночным инструментам». В Альфа-банке сообщили, что объемы выдачи рыночной ипотеки остались на уровне июня, основное снижение зафиксировано по «Семейной ипотеке», что объясняется в первую очередь ажиотажем на фоне ожидаемых изменений по программе с 1 июля. «Соотношение спроса на ипотеку с господдержкой и на рыночную ипотеку иллюстрирует тренд на рост доли базовой ипотеки,— считает директор департамента "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи.— Структура рынка меняется: с июля 2025 года по июль 2026 года доля льготных программ в общем объеме выдач сократилась с 72,2% до 57%, тогда как рыночная ипотека, напротив, усиливает свои позиции».

Спрос будет постепенно смещаться с госпрограмм в сегмент вторичной недвижимости, полагает зампред правления Абсолют-банка Антон Павлов. Это не ситуативная реакция, а смена модели поведения заемщиков, уверены в ВТБ.

«На доступность ипотечного кредитования влияет комплекс факторов,— указывает руководитель по развитию потребительского кредитования и кредитных карт Игно-банка Дмитрий Долженко.— Со стороны Банка России выстраивается более жесткая политика в отношении потенциальных заемщиков. Теперь надо подтвердить доход для получения необходимой суммы. Кроме того, по- прежнему действуют макропруденциальные лимиты, ограничивающие кредитование в сегментах с низким первоначальным взносом и высокой долговой нагрузкой». По мнению руководителя блока розничного бизнеса ТКБ-банка Владимира Стасевича, рыночную ипотеку можно назвать актуальным драйвером рынка. «Возрос интерес населения к рынку вторичного жилья — во втором квартале на нем приобреталась каждая вторая квартира»,— говорит он.

Крупные банки повысили процент по рыночным кредитам на жилье

«Значительное падение произошло именно на рынке льготной ипотеки, где были внесены значительные изменения, связанные с будущим платежом за квадратный метр, отмечает директор АКГ "Юникон" Михаил Курдюков.— В обычной ипотеке есть некоторая стагнация, так как ставка все еще далека от тех значений, где покупка квадратных метров становится более выгодной инвестицией». Можно ожидать очередного ускорения динамики выдач в августе-сентябре, полагает директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. Август, скорее всего, будет месяцем относительной стабильности, говорит начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев. «Далее будет замедляться общий рост рынка, банки не будут полностью компенсировать прекращение льготных выдач за счет рынка, это не такой спрос»,— заключает он.

Ксения Дементьева

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