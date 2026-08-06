Люди перестали ловить льготы

После ажиотажного спроса на ипотеку в июне июль показал резкий спад выдач — как в денежном, так и количественном выражении. По словам банкиров, основной спад пришелся на льготные программы, преимущественно «Семейную ипотеку», которая показала резкий рост в июне на фоне ожиданий по ужесточению программы. Однако в итоге корректировка была перенесена на 1 октября, что дало значимый рост рыночной ипотеки. И это не временное явление, уверены финансисты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

По оценке агентства Frank RG, в июле в рознице наибольшее снижение показал сегмент ипотечного кредитования. Выдачи составили 355,3 млрд руб., что на 25,4% ниже в денежном выражении и на 15,8% — в количественном выражении. Средний размер кредита после роста в мае и июне показал снижение в июле до 4,3 млн руб. (–11,4% к июню 2026 года). Всего за семь месяцев 2026 года было выдано ипотечных кредитов на 2,5 трлн руб.

По данным Frank RG, в июле объем выданных кредитов физлицам сократился относительно июня на 9% (–105,6 млрд руб. к июню 2026 года), до 1 млрд руб. В июле половина сегментов показала положительную динамику (POS-кредитование — +6,4% в денежном выражении, кредиты наличными — +4,8%), обеспеченный сегмент показал отрицательную динамику: –5,7%, ипотека: –25,4%.

Спад выдач ипотеки произошел после ажиотажного роста в преддверии ужесточения условий «Семейной ипотеки» в июне (ожидалось с 1 июля, новая дата — с 1 октября). «В июле ключевым драйвером стала рыночная ипотека, которая за месяц отыграла 12 п. п. и достигла доли 52%,— отмечают в ВТБ.— Снижение ставок и адаптация рынка к новым условиям сформировали устойчивый фундамент для роста. Мы видим, как июньский всплеск по госпрограммам плавно перетекает в системный интерес к рыночным инструментам». В Альфа-банке сообщили, что объемы выдачи рыночной ипотеки остались на уровне июня, основное снижение зафиксировано по «Семейной ипотеке», что объясняется в первую очередь ажиотажем на фоне ожидаемых изменений по программе с 1 июля. «Соотношение спроса на ипотеку с господдержкой и на рыночную ипотеку иллюстрирует тренд на рост доли базовой ипотеки,— считает директор департамента "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи.— Структура рынка меняется: с июля 2025 года по июль 2026 года доля льготных программ в общем объеме выдач сократилась с 72,2% до 57%, тогда как рыночная ипотека, напротив, усиливает свои позиции».

Спрос будет постепенно смещаться с госпрограмм в сегмент вторичной недвижимости, полагает зампред правления Абсолют-банка Антон Павлов. Это не ситуативная реакция, а смена модели поведения заемщиков, уверены в ВТБ.

«На доступность ипотечного кредитования влияет комплекс факторов,— указывает руководитель по развитию потребительского кредитования и кредитных карт Игно-банка Дмитрий Долженко.— Со стороны Банка России выстраивается более жесткая политика в отношении потенциальных заемщиков. Теперь надо подтвердить доход для получения необходимой суммы. Кроме того, по- прежнему действуют макропруденциальные лимиты, ограничивающие кредитование в сегментах с низким первоначальным взносом и высокой долговой нагрузкой». По мнению руководителя блока розничного бизнеса ТКБ-банка Владимира Стасевича, рыночную ипотеку можно назвать актуальным драйвером рынка. «Возрос интерес населения к рынку вторичного жилья — во втором квартале на нем приобреталась каждая вторая квартира»,— говорит он.

«Значительное падение произошло именно на рынке льготной ипотеки, где были внесены значительные изменения, связанные с будущим платежом за квадратный метр, отмечает директор АКГ "Юникон" Михаил Курдюков.— В обычной ипотеке есть некоторая стагнация, так как ставка все еще далека от тех значений, где покупка квадратных метров становится более выгодной инвестицией». Можно ожидать очередного ускорения динамики выдач в августе-сентябре, полагает директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. Август, скорее всего, будет месяцем относительной стабильности, говорит начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев. «Далее будет замедляться общий рост рынка, банки не будут полностью компенсировать прекращение льготных выдач за счет рынка, это не такой спрос»,— заключает он.

Ксения Дементьева