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Генпрокуратура признала нежелательной Human Rights Foundation

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность американской организации Human Rights Foundation. По версии ведомства, фонд распространяет материалы, дискредитирующие ВС РФ, и поддерживает другие признанные нежелательными организации.

Фонд был создан в США в 2005 году и позиционирует себя как правозащитная организация, уделяющая особое внимание странам, которые считает авторитарными. Один из проектов фонда — интерактивная карта Tyranny Tracker, оценивающая государства с точки зрения соблюдения демократических принципов. Председатель фонда с 2024 года — Юлия Навальная.

В Генпрокуратуре добавили, что Human Rights Foundation участвует в подготовке рекомендаций для властей США по введению санкций в отношении российских граждан. Ведомство также обвиняет фонд в сборе информации о финансовых потоках из России с целью содействия заморозке российских активов за рубежом.

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