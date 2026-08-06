Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность американской организации Human Rights Foundation. По версии ведомства, фонд распространяет материалы, дискредитирующие ВС РФ, и поддерживает другие признанные нежелательными организации.

Фонд был создан в США в 2005 году и позиционирует себя как правозащитная организация, уделяющая особое внимание странам, которые считает авторитарными. Один из проектов фонда — интерактивная карта Tyranny Tracker, оценивающая государства с точки зрения соблюдения демократических принципов. Председатель фонда с 2024 года — Юлия Навальная.

В Генпрокуратуре добавили, что Human Rights Foundation участвует в подготовке рекомендаций для властей США по введению санкций в отношении российских граждан. Ведомство также обвиняет фонд в сборе информации о финансовых потоках из России с целью содействия заморозке российских активов за рубежом.