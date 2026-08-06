Туристы ловят тень

Три минуты темноты за десятки тысяч евро: туроператоры и отели готовят специальные программы к полному солнечному затмению, которое произойдет 12 августа. Одной из главных точек наблюдения станет Ибица. Подобное явление остров увидит впервые за 121 год. Гостиницы предлагают наблюдать за затмением с крыш, совмещая его с медитациями, лекциями и вечеринками. В России затмение будет частичным. Лучше всего его увидят жители северо-западных регионов, в том числе Мурманска, Архангельска, Петрозаводска, Пскова и Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Каспришин / Коммерсантъ Фото: Андрей Каспришин / Коммерсантъ

Стоимость специальных туров обычно ненамного отличается от цены обычной поездки, отмечает президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин:

«Солнечное затмение — один из самых интересных астрономических феноменов. Есть такое нишевое направление в туризме — астротуризм. Оно включает целый спектр интересных занятий: наблюдение за планетами и звездами, поездки в обсерватории, а также путешествия с целью астрофотографии. Обычно такие выезды проходят в горах, поскольку там ниже уровень светового загрязнения. В городах мало что видно, потому что искусственное освещение создает световой шум. Есть специализированные компании, которые занимаются организацией таких поездок, а также объединяют любителей астрономии в группы. Но таких энтузиастов немного, и подобных компаний буквально три-четыре на всю страну.

Это не дороже обычного путешествия. Допустим, мы решили поехать на эту дату в Санкт-Петербург — самолетом или поездом. Цены будут примерно такими же, как и в любое другое время. За поездку на пару дней вполне реально уложиться в 20-25 тыс. руб. вместе с дорогой, проживанием и питанием. Поэтому никакой особой наценки на солнечное затмение нет, и вряд ли кто-то стремится на этом заработать».

Цены зависят прежде всего от направления. Поездка по России может обойтись в 50-70 тыс. руб., а тур на Канарские острова или Ибицу — в несколько тысяч или даже десятков тысяч евро. Одна из российских компаний предлагает десятидневный маршрут по Испании. Первые дни туристы проведут в Барселоне, затем переедут в средневековый замок 14 века, где будут наблюдать затмение и метеорный поток Персеиды. В программу включены лекции, мастер-классы по астрономии и наблюдения в телескопы. Однако сейчас попасть в такой тур без уже оформленной визы не получится, сообщили “Ъ FM” представители компании-организатора таких поездок:

«Сейчас, судя по опыту участников рынка, быстро оформить визу, к сожалению, уже не получится. До начала поездки осталось чуть больше недели — около 10 дней, и за это время, скорее всего, получить визу вы не успеете».

Наблюдать затмение предлагают не только с земли. Испанская авиакомпания Iberia организует специальный рейс на высоте более 10 тыс. м. Самолет вылетит из Мадрида вечером 12 августа. На борту будут находиться астрономы. По словам организаторов, высота позволит увидеть солнечную корону без помех от облаков и других атмосферных явлений. Пассажиры также смогут разглядеть Венеру и Меркурий. Впрочем, большинство туристов не готовы менять маршрут и тратить дополнительные деньги только ради астрономического явления, считает президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян:

«На самом деле это глубоко нишевая история. Есть просто нишевые продукты, например, поездки на цветение лотосов в Астраханской области или Приморско-Ахтарске Краснодарского края. Это направления, на которые едут единицы. А есть еще более нишевые — поездки, чтобы посмотреть солнечное затмение. Это даже менее массовая история, чем наблюдение за северным сиянием в Мурманской области. Поэтому, если говорить о коммерческом эффекте, заработать на таких турах, конечно, нельзя. Где человека застанет солнечное затмение, там он его и увидит. Специально ехать на определенную широту, например, из Тюмени в район Волгограда только ради того, чтобы увидеть солнечное затмение, никто не станет. Кстати, это касается и других астрономических явлений — лунного затмения и парада планет. Они не являются настолько привлекательным фактором, чтобы люди были готовы специально тратить на это деньги.

Тем не менее отдельные направления уже пытаются заработать на будущих затмениях. В египетском Луксоре полная фаза наступит 2 августа 2027 года. Однако свободных номеров на эту дату уже почти не осталось. Цены в некоторых гостиницах выросли в десятки и даже сотни раз. В одном из пятизвездочных отелей единственный доступный номер с видом на Нил выставили почти за семь с половиной миллионов рублей. В соседние даты те же апартаменты стоят около 17,5 тыс. руб.

Андрей Дубков