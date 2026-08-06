Сальдо сообщил о попытках десанта ВСУ высадиться на Кинбурнской косе
ВСУ продолжают обстреливать Голопристанский округ Херсонской области и пытаются высадиться на Кинбурнской косе, сообщил губернатор Владимир Сальдо. 40-километровый участок проходит от Херсонской области до Николаевской области Украины, с 2022 года его контролируют российские войска.
«Наши военные отражают атаки и не позволяют врагу закрепиться», — написал глава региона в Telegram-канале. В целом ситуацию в округе он назвал тяжелой.
Владимир Сальдо уточнил, что из-за ударов по энергосетям большая часть муниципалитета остается обесточенной. Восстановление оборудования, по его словам, осложняется из-за обстрелов и ударов БПЛА.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее, в июле 2025 года, уже заявлял о планах Вооружённых сил Украины (ВСУ) по высадке десанта у побережья региона, особенно в районе Тендровской и Кинбурнской кос. Тогда он отмечал, что туда стягивают дроны и средства радиоэлектронной борьбы для разведки и «прощупывания слабых мест». Он также утверждал, что такая высадка не имела бы военного смысла, но важна для «медийного шума», чтобы Киев мог заявить о «прорыве» и способности наступать.
В июле 2026 года Владимир Сальдо сообщил об усилении патрулирования неба в Херсонской области для противодействия налетам беспилотников ВСУ. По его словам, около 25% всех атак ВСУ по гражданской инфраструктуре приходится на Херсонскую область. В июне 2026 года ВСУ нанесли удары по мостам в Херсонской области, повредив мост между Геническом и Арабатской стрелкой, а также мосты в районе Преображенки, Мирного и Перекоп – Армянск.