Сальдо сообщил о попытках десанта ВСУ высадиться на Кинбурнской косе

ВСУ продолжают обстреливать Голопристанский округ Херсонской области и пытаются высадиться на Кинбурнской косе, сообщил губернатор Владимир Сальдо. 40-километровый участок проходит от Херсонской области до Николаевской области Украины, с 2022 года его контролируют российские войска.

«Наши военные отражают атаки и не позволяют врагу закрепиться», — написал глава региона в Telegram-канале. В целом ситуацию в округе он назвал тяжелой.

Владимир Сальдо уточнил, что из-за ударов по энергосетям большая часть муниципалитета остается обесточенной. Восстановление оборудования, по его словам, осложняется из-за обстрелов и ударов БПЛА.