ТАСС: глава дипслужбы Ватикана приедет в Москву в конце августа

Секретарь Ватикана по отношениям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер планирует совершить визит в Москву в конце августа. Об этом сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

По словам собеседника ТАСС, поездка планируется в 20-х числах августа. Программа визита не уточняется. Источник подчеркнул, что в июле Пол Ричард Галлахер посещал Киев, и темой визита стали гуманитарные вопросы.

В последний раз Пол Ричард Галлахер посещал Москву в ноябре 2021 года. Он встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и тогдашним председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополитом Волоколамским Иларионом.