Вторичка набирает заряд

Ажиотаж вокруг электрокаров и гибридов добрался до вторичного рынка. Интерес к подержанным машинам в этом сегменте только за последний месяц вырос минимум на треть, выяснил “Ъ FM”. Данные приводят опрошенные автодилеры. Топливный кризис, который подталкивал продажи с мая, постепенно ослабевает. Теперь главным фактором становится цена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Из-за более высокой амортизации подержанный электрокар может стоить как минимум на 500 тыс. руб. дешевле автомобиля аналогичного класса с двигателем внутреннего сгорания, отмечает президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов:

«Как только хороший гибрид или электромобиль по адекватной цене появляется на рынке, его быстро покупают. Причины этого понятны. По мере развития технологий и модернизации батарей менялся и спрос на вторичном рынке. Самое главное — цена. Если раньше стоимость таких автомобилей снижалась достаточно плавно, то сейчас цена на модели с батареями может падать гораздо заметнее.

Практический совет: ни в коем случае не стоит покупать гибриды и электромобили неизвестных брендов, без сервисной и технической поддержки. Таких предложений на российском рынке немало, но это сомнительная идея. Если же производитель продолжает выпускать обновления и расширяет возможности автомобиля даже после продажи, то это хороший вариант. В целом тема интересная: машины хорошо едут, продукт достойный.

В количественном выражении рынок повторяет динамику продаж, потому что, чтобы на вторичном рынке появлялись гибриды и электромобили, сначала их должны купить новыми. В среднем на вторичный рынок попадает около 25-30% таких автомобилей. Сейчас хороший гибрид можно приобрести примерно за 3,5-4 млн руб. Это действительно качественный автомобиль».

Рост вторичного рынка подтверждают и данные «Автостата». За первое полугодие россияне купили почти восемь тысяч подержанных электромобилей — примерно на 40% больше, чем годом ранее. Только в июне продажи выросли почти на две трети.Самой популярной маркой остается Nissan, следом идут китайский Zeekr и Volkswagen. При этом вторичный рынок пополняют не только электрокары, но и гибриды. Цикл владения такими машинами заметно короче. Владельцы нередко выставляют их на продажу уже через два-три года, отмечает генеральный директор компании «Автодом» Андрей Ольховский:

«Гибридов и электромобилей стало больше, потому что с того момента, как китайские автопроизводители начали массово поставлять машины в Россию, в числе поставок были и электромобили. Позже появились и гибриды. Наиболее популярными в России стали гибриды бренда Lixiang. Сейчас эти автомобили все чаще появляются на вторичном рынке, поскольку уже вышли второе и третье поколения моделей. Покупатели, которые приобрели такие машины одними из первых, меняют их на более новые версии.

Это обычный цикл: поездив некоторое время, владелец обновляет автомобиль, пока он еще не сильно потерял в цене, и выбирает новую модель с обновленным дизайном и новыми функциями, которые предлагают китайские производители. Соответственно, прежние автомобили попадают на вторичный рынок. Кроме того, многие предпочитают продать машину, пока она остается относительно новой и не требует серьезного ремонта. Главный элемент такого автомобиля — батарея, срок службы которой ограничен. При этом пока никто точно не знает, где находится предел ее ресурса».

Одним из главных ограничений по-прежнему остается зарядная инфраструктура. По данным «Автостата», весной в России работало почти 8 тыс. публичных зарядных станций. При этом почти половина из них была сосредоточена всего в пяти регионах, а на Москву и Подмосковье приходилась почти треть всех точек. Поэтому большинство покупателей электромобилей пока живут в крупных городах, где необходимая инфраструктура уже сформирована, отмечает главный редактор журнала «Движок» Роман Зубко:

«Как показывает практика, если есть спрос, то будет и предложение. По результатам нашего беглого опроса сервисных станций, по крайней мере в крупных российских городах, найти сервис для обслуживания электромобилей уже можно. Если говорить о рынке в целом, то самым распространенным электромобилем в России остается Nissan Leaf. Однако наибольшее распространение он получил за Уралом и на Дальнем Востоке. В основном это автомобили, ввезенные из Японии, с пробегом и правым расположением руля. В европейской части страны наиболее распространены электромобили семейства Volkswagen ID, модели Zeekr, Tesla, а также все более заметные позиции занимает бренд Evolute».

В июле в России зарегистрировали более полутора тысяч электромобилей и свыше девяти тысяч подключаемых гибридов. Вместе они заняли почти 9% рынка С учетом обычных и мягких гибридов доля таких машин превысила 12% — это рекорд за все время наблюдений.

Андрей Дубков