«Глобальные изменения налицо»

«Они сядут в тюрьму и надолго», — Дональд Трамп грозит серьезными последствиями тем, кто распространяет слухи о дефиците американских боеприпасов. Между тем СМИ пишут о критическом сокращении в первую очередь ракет-перехватчиков. Президент США якобы сделал в связи с этим выговор главе Пентагона Питу Хегсету. Официальный Вашингтон это опровергает. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что дыма без огня не бывает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Несмотря на многократные опровержения со стороны Дональда Трампа, мировые СМИ продолжают раскручивать тему исчерпания американских арсеналов боеприпасов. В первую очередь речь идет о дефицитных противоракетах. Согласно этим данным, за пять месяцев войны с Ираном военные израсходовали почти 80% перехватчиков для систем ПВО THAAD, 50% — для Patriot. Также количество Tomahawk сократилось наполовину.

Как пишет The Washington Post, президент Соединенных Штатов сорвался на Пита Хегсета за то, что он вовремя не доложил о столь критической ситуации. Глава Пентагона тут же перевел стрелки на своего зама — Стивена Файнберга, который отвечает за арсеналы и закупку боеприпасов. Последний якобы немедленно созвал экстренное совещание, чтобы решить вопрос. Белый дом и министерство обороны все это категорически опровергли. Трамп обещал «посадить в тюрьму очень надолго» чиновников, которые сливают прессе столь провокационную информацию. Как бы то ни было, разрушительных ударов по Ирану как не было, так и нет.

СМИ пишут, что Дональд Трамп отказал Владимиру Зеленскому в дополнительных поставках ракет ПВО в ходе последней личной встречи в Вашингтоне. Сам президент Украины констатирует, что боеприпасов критически не хватает. Причем Европа не торопится помогать, дабы самой не остаться без защиты. Несмотря на опровержения, медиа сообщают, что президент США ввел в действие закон об оборонном производстве, по которому заводы обязаны приоритетно выполнять военные заказы.

Но и политический фактор исключать нельзя. Впереди выборы в Конгресс — самое время в очередной раз качнуть администрацию действующего главы Белого дома, что, мол, транжирят боеприпасы почем зря, а проблему Ирана так и не решили. Да и с Украиной никакой сделки нет, хотя Трамп обещал мир в течение чуть ли не суток (но об этом уже благополучно забыли). По идее, дефицит боеприпасов должен подтолкнуть мирные переговоры. То, что он существует, пожалуй, можно поверить СМИ, несмотря на гневную реакцию властей Соединенных Штатов. По Ирану в очередной раз готовится сделка. Верится в ее успех с трудом, но стороны говорят, что вопрос в процессе решения. Что касается Украины — Зеленский не исключил, что таким образом на него оказывается давление. Впрочем, он точно не знает.

В США не исключают возобновление консультаций по Украине в ближайшее время. В Европе проходят некие секретные встречи европейских и российских бывших авторитетных чиновников. В таком случае Москва получает козырь, ее позиции усиливаются. В связи с этим можно предположить, что идет большая игра, цель которой — создать дымовую завесу перед некими большими событиями. Однако так кажется, что речь может идти лишь о передышке — заморозке мировой напряженности на какое-то время.

Мир вновь вооружается. Заводы США и Европы, как было сказано выше, получили заказы. Оружие не может просто так лежать — оно должно применяться, иначе зачем оно тогда нужно. Так что глобальные изменения налицо. Действительно, это же позор, когда у главной страны мира вдруг ракеты закончились.

Дмитрий Дризе