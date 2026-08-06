EasyJet согласилась на поглощение инвестфондом Apollo за $7,7 млрд
Британский лоукостер EasyJet согласился на поглощение американским инвестфондом Apollo за 5,7 млрд фунтов стерлингов ($7,7 млрд). Как говорится в заявлении авиакомпании, ее совет директоров одобрил предложение Apollo, оценивающее каждую акцию в 715 пенсов. Другой претендент, фонд Castlelake, ранее предлагавший 690 пенсов за акцию, вышел из борьбы за лоукостер.
EasyJet, основанная в 1995 году,— одна из крупнейших авиакомпаний Европы. Она обслуживает около 1200 маршрутов в 35 странах. Ее штат насчитывает более 19 тыс. сотрудников.
В Apollo заявили, что «всецело поддерживают» текущую стратегию EasyJet и видят «значительные возможности для ускорения операционных и коммерческих целей» группы.
22 июля 2026 года агентство Reuters сообщило, что Европейский союз пересматривает свои правила владения авиакомпаниями, чтобы иностранные инвесторы не могли установить контроль над авиаперевозчиками. Этот пересмотр происходит на фоне борьбы двух американских инвестфондов за европейского бюджетного перевозчика EasyJet.
Ранее, 5 июля 2026 года, EasyJet достигла предварительного соглашения с американским инвестфондом Castlelake о покупке лоукостера за ?5,5 млрд ($7,34 млрд). Однако уже к 10 июля 2026 года EasyJet одобрила предложение другого американского фонда, Apollo Management, о покупке своих активов за более высокую сумму — ?5,7 млрд. Аналитики отмечают, что EasyJet является выгодным активом благодаря прибыльности, обширной маршрутной сети и быстрорастущему подразделению по продаже пакетных туров.