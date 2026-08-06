EasyJet согласилась на поглощение инвестфондом Apollo за $7,7 млрд

Британский лоукостер EasyJet согласился на поглощение американским инвестфондом Apollo за 5,7 млрд фунтов стерлингов ($7,7 млрд). Как говорится в заявлении авиакомпании, ее совет директоров одобрил предложение Apollo, оценивающее каждую акцию в 715 пенсов. Другой претендент, фонд Castlelake, ранее предлагавший 690 пенсов за акцию, вышел из борьбы за лоукостер.

EasyJet, основанная в 1995 году,— одна из крупнейших авиакомпаний Европы. Она обслуживает около 1200 маршрутов в 35 странах. Ее штат насчитывает более 19 тыс. сотрудников.

В Apollo заявили, что «всецело поддерживают» текущую стратегию EasyJet и видят «значительные возможности для ускорения операционных и коммерческих целей» группы.

Екатерина Наумова