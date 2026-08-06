В Нигерии освободили более 300 заложников из плена боевиков
Силы безопасности Нигерии провели операцию по освобождению заложников из плена неназванной вооруженной группировки. Были освобождены 308 человек, сообщила пресс-служба правительства страны.
Заложников удерживали в лесах около озера Каинджи на севере страны. Более половины из них были похищены в феврале в штате Квара при нападении на деревню Воро, отмечает The Guardian.
В операции участвовали военные, полиция и сотрудники Национального контртеррористического центра. Президент страны Бола Тинубу назвал операцию самой масштабной из тех, что когда-либо проводили за один день.
Кто причастен к похищению, в пресс-релизе не уточняется. Различные вооруженные группировки в Нигерии с 2011 года похищают людей, чтобы затем потребовать выкуп. Только с июля 2024 года по июнь 2025-го различные вооруженные формирования похитили около 4,7 тыс. человек. Власти страны неоднократно обвиняли в этих преступлениях группировку «Боко Харам».
Президент Нигерии Бола Тинубу ранее, 25 ноября 2025 года, заявлял об успешном спасении всех 24 школьниц, похищенных 17 ноября из школы-интерната на северо-западе страны. Власти не уточнили, почему информация о числе похищенных расходилась, поскольку изначально полиция сообщала о 25 ученицах. В ноябре 2025 года вооруженные группировки неоднократно нападали на религиозные и учебные заведения, а 22 ноября того же года боевики увели с собой более 300 школьников и 12 учителей католической школы Святой Марии на западе Нигерии. Ответственность за эти похищения пока не взяла на себя ни одна из действующих в регионе группировок, однако в декабре 2025 года сообщалось об освобождении всех похищенных школьников из католической школы Святой Марии.