В Нигерии освободили более 300 заложников из плена боевиков

Силы безопасности Нигерии провели операцию по освобождению заложников из плена неназванной вооруженной группировки. Были освобождены 308 человек, сообщила пресс-служба правительства страны.

Заложников удерживали в лесах около озера Каинджи на севере страны. Более половины из них были похищены в феврале в штате Квара при нападении на деревню Воро, отмечает The Guardian.

В операции участвовали военные, полиция и сотрудники Национального контртеррористического центра. Президент страны Бола Тинубу назвал операцию самой масштабной из тех, что когда-либо проводили за один день.

Кто причастен к похищению, в пресс-релизе не уточняется. Различные вооруженные группировки в Нигерии с 2011 года похищают людей, чтобы затем потребовать выкуп. Только с июля 2024 года по июнь 2025-го различные вооруженные формирования похитили около 4,7 тыс. человек. Власти страны неоднократно обвиняли в этих преступлениях группировку «Боко Харам».