Корсиканские сепаратисты угрожают расправой приезжим французам

Корсиканская радикальная подпольная группировка «Фронт национального освобождения Корсики — Союз борцов» (FLNC-UC) выступила с угрозами в адрес приезжих из Франции. Об этом сообщает Le Figaro.

Выступив против того, что они назвали стремительной «колонизацией» острова (по их данным, каждый год на остров переезжает 5 тыс. «иностранцев», в основном жителей континентальной Франции), представители сепаратистов пригрозили расправой приезжим. «Оставайтесь дома, иначе вы не будете в безопасности на нашей национальной территории»,— заявили они.

Само их заявление было представлено как «пресс-конференция», на которой несколько человек появились при оружии, в черном камуфляже и черных масках. Единственными представителями прессы на мероприятии стали приглашенные организаторами сотрудники местной газеты Corse Matin.

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции (PNAT), как сообщает BFM, начала расследование в отношении FLNC-UC по статьям о создании преступной группы для подготовки терактов, а также о незаконном обороте оружия.

Законопроект об автономии Корсики в составе Франции был одобрен Национальным собранием в июне. В октябре его ждет рассмотрение в Сенате.

Екатерина Наумова