Слюсарь пообещал выплаты семьям погибших при ударе БПЛА по Геленджику детей

Власти Ростовской области помогут семьям, в которых при падении обломков БПЛА на пляж под Геленджиком погибли дети. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

«Кроме обязательных выплат, которые предусмотрены федеральным законодательством, это более полутора миллионов рублей, приняли решение дополнительно выделить от правительства области по полмиллиона рублей»,— написал господин Слюсарь в Telegram-канале.

По словам губернатор, двое жителей Ростовской области, раненных при ударе БПЛА, продолжают лечение в Краснодаре. Их состояние оценивают как стабильное. После выписки из больницы лечение и реабилитацию раненых возьмет на себя минздрав региона, отметил господин Слюсарь.

ВСУ атаковали Геленджик утром 3 августа. По данным властей, в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком упали обломки БПЛА. Погибли семь человек, 58 — получили ранения. 21 человека госпитализировали. Юрий Слюсарь сообщал, что среди погибших детей были два ребенка-жителя Шахты Ростовской области.