Акции «Диасофта» упали более чем на 6% на новостях о дивидендах и отказе от buyback

Акции ПАО «Диасофт» на торгах Мосбиржи в 17:17 подешевели на 6,15% — до 1,153 тыс. руб. за штуку. Так котировки компании отреагировали на рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за первое полугодие в размере 16 руб. на бумагу.

На том же собрании совет директоров «Диасофта» решил отказаться от проведения обратного выкупа акций (buyback). Компания вернется к рассмотрению этого вопроса в следующем финансовом квартале, следует из материалов заседания. Как пишет «Интерфакс», выкуп акций касается одного из бывших мажоритарных акционеров — Олега Рощупкина.

«Диасофт» — один из крупнейших разработчиков и поставщиков IT-решений в России. Среди клиентов компании — более 150 организаций, большая часть из которых занята в финансовом секторе экономики (банки, инвестиционные компании, МФО).