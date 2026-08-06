Госэкспертиза одобрила проект реставрации Дворца пионеров в Казани за 770 млн рублей

Проект реставрации бывшего Дворца пионеров и школьников в Казани получил положительное заключение государственной экспертизы. Сведения опубликованы в едином государственном реестре заключений.

Здание на улице Галактионова, 24 является объектом культурного наследия регионального значения «Дворец пионеров и школьников, 1956–1961 гг.». Сейчас в нем расположен Городской дворец детского творчества имени Абдуллы Алиша. Проект предусматривает работы по сохранению здания, приобретение мебели, оборудования и инвентаря, а также благоустройство территории. Это вторая часть реконструкции: в 2025 году на усиление конструкций, ремонт кровли и фасада выделили 368 млн руб., позднее — еще 400,7 млн руб.

Техническим заказчиком выступает ГБУ «Главстрой РТ», проектную документацию подготовило ООО «ПЦ ГРАД».

Здание построено в 1956–1961 годах и открыто в 1961 году. Имя татарского поэта Абдуллы Алиша дворец носит с 1965 года. Реставрация началась в августе 2025 года, финансирование идет из бюджета республики.

Анар Зейналов