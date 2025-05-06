В Казани за 368 млн рублей отреставрируют бывший Дворец пионеров

В Казани отреставрируют Дворец пионеров на улице Галактионова. Стоимость проекта составляет 368 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Проект включает усиление конструкций, демонтаж, ремонт кровли, фасадные и электромонтажные работы, реставрацию и отделку, а также благоустройство прилегающей территории. Помимо этого, в учреждение приобретут мебель, оборудование и инвентарь.

Финансирование проекта идет за счет бюджета Республики Татарстан. Работы планируют завершить к декабрю 2025 года. Заказчиком выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ».

Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Дворец пионеров построен в 1956–1961 гг. по проекту архитекторов Павла Саначина и Георгия Солдатова. Торжественное открытие состоялось 14 октября 1961 года.

Казанский Дворец пионеров и школьников был правопреемником пионерских клубов, действовавших в городе с 1920-х гг. Свое нынешнее здание он получил на месте бывшего Панаевского сада. В 1965 году учреждение получило имя татарского поэта Абдуллы Алиша, который в 1930-е гг. вел в клубе литературный кружок.

Анар Зейналов