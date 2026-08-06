Сикорский приравнял перенос посольства РФ в Варшаве к разрыву дипотношений

Глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что перенос здания российского посольства в Варшаве, которого добивается оппозиционная партия «Право и справедливость», фактически означает разрыв дипломатических отношений между странами. В эфире Polskie Radio министр подчеркнул, что реализация этой резолюции невозможна без полного прекращения связей, и призвал оппонентов открыто заявить о своих намерениях. Господин Сикорский отметил, что пока ни одна страна ЕС и НАТО не пошла на такой шаг в отношении России, назвав инициативу вредной и нереалистичной.

Поводом для дискуссии стала резолюция, принятая Сеймом 21 ноября 2025 года по инициативе «Права и справедливости». Документ содержит призыв к правительству перенести дипмиссию РФ с улицы Бельведерской, где она соседствует со зданием Минобороны. В МИД Польши сообщили, что это решение не является обязательным к исполнению. В ведомстве напомнили, что земля и здания посольства — собственностью России, а подобные действия потребуют сложных международно-правовых процедур.

Ситуация вокруг дипломатической недвижимости РФ в Польше остается напряженной с 2022 года. В апреле того года власти страны захватили жилой комплекс посольства на улице Яна Собеского, а год спустя незаконно экспроприировали здание школы при дипмиссии. В связи с этим новая инициатива парламентариев, по словам господина Сикорского, может привести к эскалации и полному разрыву отношений, к чему Варшава, по его утверждению, пока не готова. Официальной реакции из России на последние заявления пока не поступало.