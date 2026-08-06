Видеохостинг YouTube заблокировал канал «Русской общины» с 1,2 млн подписчиков. При переходе по ссылке появляется сообщение: «Этот канал был удален за нарушение правил сообщества». По словам сооснователя движения Андрея Ткачука, YouTube объяснил решение тем, что на платформе нельзя рекламировать экстремистские и преступные сообщества.

«Надеются ударить по нам финансово и в принципе сократить количество людей, которые могут видеть или знать о деятельности “Русской общины” и поддерживать ее дальше»,— сказал господин Ткачук в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале движения.

Помимо основного, был удален резервный YouTube-канал движения, уточнил Андрей Ткачук. Представители «Русской общины» пытаются оспорить решение. Движение продолжит публиковать видео на Rutube, во «ВКонтакте» и в приложении, добавил сооснователь.

«Русская община» была создана в 2020 году Андреем Ткачуком, бывшим координатором движения «За жизнь» Евгением Чесноковым и другими активистами. Основатели называют целью движения «хранение истинной веры, просвещение народов и защиту малых народов». У организации есть сеть региональных отделений. Участники движения вместе с правоохранительными органами выявляют нарушения, совершаемые нелегальными мигрантами. Об итогах рейдов «Русская община» отчитывается в Telegram-канале.