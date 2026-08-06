«Победа» скорректировала расписание из-за ограничений в аэропорту Сочи

Авиакомпания «Победа» меняет расписание из-за продолжительных ограничений в аэропорту Сочи и ухода некоторых рейсов на запасные аэродромы. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика в Telegram-канале.

Некоторые рейсы могут отменить или перенести, отмечают в «Победе». Клиентов призвали заранее проверять статус рейса перед выездом в аэропорт. Все службы авиакомпании работают в усиленном режиме. Вернуть билеты можно самостоятельно через специальный сервис.

По данным Росавиации, аэропорт в Сочи не принимал и не выпускал рейсы с 7:00 мск. Временные ограничения сняли около 16:42 мск. В агентстве отметили, что ограничения вводились для безопасности полетов.