В Госдуме предложили ужесточить наказание за вымогательство у участников СВО

В Госдуму внесен законопроект об ужесточении наказания за мошенничество и вымогательство денег у участников боевых действий. Сейчас УК РФ не предусматривает разницы между потерпевшими по таким делам. В случае принятия изменений в кодекс хищение средств у военнослужащего будет считаться тяжким или особо тяжким преступлением.

Проект поправок к ст. 159 (мошенничество), ст. 159.3 (мошенничество в сфере компьютерной информации) и ст. 163 (вымогательство) УК РФ внесла на рассмотрение группа депутатов от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов. Парламентарии предлагают закрепить в указанных составах более строгие меры за деяния, если они совершены в отношении военнослужащих. Сейчас отягчающими обстоятельствами по этим статьям считаются особо крупный размер хищения, членство в ОПГ, причинение тяжкого вреда здоровью и т. д.

За мошенничество в отношении военнослужащего депутаты предлагают наказывать лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом 1 млн руб., за вымогательство — на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом 1 млн руб.

В пояснительной записке авторы законопроекта указывают на рост случаев кражи денег у участников СВО. «Военнослужащие, участники добровольческих формирований и ветераны имеют множество льгот, что привлекает внимание злоумышленников»,— отмечают депутаты.

В правительстве считают, что внесенный законопроект, «безусловно, заслуживает внимания и поддержки», но нуждается в доработке. В отзыве кабмина (опубликован в базе Госдумы) указывается, что положения законопроекта могут привести к «нарушению принципа справедливости». Кроме того, ст. 63 УК РФ уже содержит в числе отягчающих обстоятельств преступление, совершенное в связи с осуществлением лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга.

Полина Мотызлевская