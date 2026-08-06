ИИ прокачивает ценник

Deepseek повысит цены на свои услуги для бизнеса. На этом фоне некоторые российские компании уже начали искать альтернативы. Разработчик разослал клиентам уведомления, однако насколько именно вырастет стоимость, не уточняется, говорят собеседники “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

По их словам, сейчас эта модель искусственного интеллекта — одна из самых востребованных благодаря своей дешевизне. При запросе Deepseek взимает всего 3,5 цента за 1 млн текстовых символов — это в 70 раз меньше, чем, например, у Anthropic. У китайской модели есть и другие весомые преимущества перед конкурентами, отмечает независимый эксперт по искусственному интеллекту Александр Финагин:

«Я бы сказал, что DeepSeek чаще всего используют частные лица и небольшие компании. Крупные все же имеют ряд ограничений и стараются разворачивать системы локально. У китайского ИИ низкая цена, очень хорошее качество и простой API. Если рост цен на использование нейросети составит менее чем два раза, это несильно повлияет на частоту ее применения — она так и останется самым дешевым ИИ-агентом. Критичной станет цена при повышении в три и более раз: тогда ряд компаний попробует сменить решение на другое».

По данным профильного портала Habr, в российском корпоративном сегменте чаще Deepseek используют только «Алису» от «Яндекса». Ситуация на рынке вряд ли изменится, а в долгосрочной перспективе цены на услуги китайского разработчика могут и вовсе пойти вниз, считает основатель компании Sistemma Сергей Зубарев:

«Основные пользователи — малый и средний бизнес, которые применяют нейросеть в маркетинге, eCommerce, дизайне, юриспруденции и разработке. Они используют облачный DeepSeek напрямую или через российских агрегаторов. Другие категории — технологические компании и крупный бизнес — разворачивают его на собственных мощностях.

С учетом выхода прошлой недели последней версии DeepSeek 4 Flash видно, что она по некоторым задачам сильнее и мощнее, при этом остается дешевле до 50 раз.

Несколько месяцев назад Китай начал работать на собственных чипах — они уступают Nvidia по ряду критериев, но их может быть достаточно много, что в целом способно дать еще большее снижение стоимости базовых моделей. Что касается конкретно DeepSeek, цены могут расти на супермодели, требующие много энергии. Но я полагаю, что со временем стоимость будет снижаться, потому что рынок выбирает соотношение цены и качества».

Впрочем, некоторые предприятия уже отказались от Deepseek в пользу бесплатных моделей. Среди них — компания «Валдай Роботы». Правда, ее основателю Егору Бакулину пришлось вложиться в создание собственных вычислительных мощностей:

«Раньше мы активно пользовались DeepSeek, но, предвидя повышение цен, которое сегодня происходит на рынке, заранее закупили вычислительные мощности и развернули open-source нейросеть на своем сервере. Так мы получили неограниченный доступ сотрудников к нейросетям и автоматизировали множество систем компании — например, входящую и исходящую почту, CRM и другие.

Риск в том, что мы инвестируем в железо, которое со временем может устаревать и перестать справляться с более современными моделями.

Но в нашем случае важно находить баланс между тем, сколько токенов потребляют сотрудники, и тем, как часто вы обновляете оборудование».

Услуги китайских разработчиков искусственного интеллекта стоят кратно дешевле, чем у американских конкурентов, пишет Bloomberg. Агентство охарактеризовало ситуацию на рынке как «мертвую зону Deepseek». Однако решение компании повысить цены может привести к развороту всего китайского сегмента в сторону подорожания.

Никита Путятин