Главу церкви мормонов в Ленобласти задержали за донаты запрещенному ФБК

В Ленинградской области силовики задержали одного из руководителей церкви мормонов в Выборге. Против него возбудили уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, задержанный — выходец из Украины с гражданством России и Израиля. Он переводил деньги в «Фонд борьбы с коррупцией» (признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован). Оперативники проводят обыски в его квартире и в здании церкви мормонов в Выборге, изъяты телефон и документы общины. Также мужчину проверяют на предмет сотрудничества с разведками других стран. По вменяемой статье (ст. 282.3 УК) подозреваемому грозит до восьми лет колонии.

Мормоны — последователи одного из крупнейших христианских религиозных движений — Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Движение основали в США в XIX веке. Общее руководство мормонами координирует штаб-квартира, находящаяся в штате Юта в США.

Никита Черненко