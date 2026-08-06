Военный призыв в Швеции в 2026 году станет крупнейшим за десятилетия

Военный призыв 2026 года станет самым многочисленным в Швеции за несколько десятилетий. В вооруженные силы планируют призвать более 9 тыс. человек, сообщила пресс-служба шведских ВС.

Примерно 5 тыс. призывников начнут боевую подготовку в августе, отмечается в публикации. «В течение месяца новобранцы пройдут обучение, а затем их направят на подготовку в подразделения ВС по всей Швеции — от Арвидсйора на севере до Ревингехеда на юге»,— указали в пресс-службе.

В Швеции военному призыву подлежат мужчины и женщины, достигшие 18 лет. Подготовка длится от 9 до 12 месяцев. Они получают ежедневное жалованье в размере 200 шведских крон (1,7 тыс. руб.). Власти страны отменили обязательный призыв в 2010 году. Его вернули в 2018-м.