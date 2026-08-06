МИД Польши выступил против переноса российского посольства
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупредил о серьезных последствиях из-за возможного переноса здания посольства России в Варшаве. Он отметил, что такая инициатива оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС) может привести к полному разрыву дипломатических отношений между странами.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Фото: Marius Burgelman / AP
«Если коллеги из ПиС хотят перенести посольство, то пусть открыто скажут, что они хотят разрыва дипотношений — без этого невозможно реализовать предложенную ими резолюцию»,— пояснил господин Сикорский в эфире Польского радио. По его словам, до сих пор ни одна страна Евросоюза или НАТО не прерывала отношений с Россией.
В ноябре 2025 года нижняя палата польского парламента — Сейм — приняла резолюцию, рекомендующую правительству рассмотреть вариант переноса российского посольства в Варшаве с учетом норм международного права. Инициаторы мотивировали это тем, что дипмиссия расположена рядом с министерством обороны Польши. При этом здание и территория посольства в Варшаве — это собственность России.
В ноябре 2025 года МИД Польши сообщил о закрытии последнего российского консульства в Гданьске, расположенного в Польше. Глава МИД Польши Радослав Сикорский связал это решение с диверсией на железной дороге в Мазовецком воеводстве, в районе станции Гарволин, которую премьер-министр Польши Дональд Туск назвал актом саботажа. Кремль, в свою очередь, заявил, что это демонстрирует стремление Польши свести дипломатические отношения с Россией к нулю и является проявлением деградации отношений между странами.
МИД России предупредил, что примет болезненные ответные меры, если Польша предпримет попытки изъятия дипломатической недвижимости, включая здание генерального консульства России в Гданьске. Ранее, в сентябре 2025 года, Радослав Сикорский заявлял об отсутствии оснований для разрыва дипломатических отношений с Россией, хотя и отмечал, что взаимодействие стран с польской стороны ограничивается «вызовом послов и вручением нот протеста».