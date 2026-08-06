МИД Польши выступил против переноса российского посольства

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупредил о серьезных последствиях из-за возможного переноса здания посольства России в Варшаве. Он отметил, что такая инициатива оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС) может привести к полному разрыву дипломатических отношений между странами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский

Фото: Marius Burgelman / AP Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский

Фото: Marius Burgelman / AP

«Если коллеги из ПиС хотят перенести посольство, то пусть открыто скажут, что они хотят разрыва дипотношений — без этого невозможно реализовать предложенную ими резолюцию»,— пояснил господин Сикорский в эфире Польского радио. По его словам, до сих пор ни одна страна Евросоюза или НАТО не прерывала отношений с Россией.

В ноябре 2025 года нижняя палата польского парламента — Сейм — приняла резолюцию, рекомендующую правительству рассмотреть вариант переноса российского посольства в Варшаве с учетом норм международного права. Инициаторы мотивировали это тем, что дипмиссия расположена рядом с министерством обороны Польши. При этом здание и территория посольства в Варшаве — это собственность России.