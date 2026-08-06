Выходит роман Натальи Илишкиной «Мирэ»

У Натальи Илишкиной, чей исторический роман «Улан Далай. Степная сага» в 2024 году стал финалистом премий «Большая книга» и «Ясная поляна», в конце августа выходит книга «Мирэ. Дальневосточный роман». Новый роман похож на предыдущий сюжетом и строем повествования, но вся сложность истории здесь воплотилась в одной героине.

Роман «Мирэ» повествует о выживании корейской семьи: молодые супруги сбегают из провинции Хамгёндо в царскую Россию, обзаводятся многочисленными детьми во Владивостоке и Уссурийске, оседают в Хабаровске, но вынуждены искать пристанище дальше, в Казахстане. Роман писательница посвящает Ким Синай — реальной женщине, с которой списана кореянка Мирэ.

Если в романе «Улан Далай» культурное погружение происходило через фигуру возвышенную — деда-сказителя, старшего в роду, исполнителя калмыцкого героического эпоса,— то «Мирэ» обходится, на первый взгляд, интересами спальни и кухни. Так, в «хабаровской» части романа, где жизнь героев обретает относительную стабильность, рябит в глазах от меняющихся цен на продукты и подсчетов зарплат, общественных сборов и неотложных расходов. Из культурного путеводителя роман превращается в путеводитель по выживанию в советской повседневности.

Подробнее — в материале «Не буди во мне тигра».