Sinopec резко нарастила закупки российской нефти

Китайская государственная энергетическая компания Sinopec, крупнейший в мире нефтепереработчик, резко увеличила закупки дальневосточной нефти у России. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в индустрии, это позволяет Sinopec компенсировать снижение поставок с Ближнего Востока и поддерживать относительно стабильный уровень переработки.

По данным источников агентства, с июля по сентябрь Sinopec законтрактовала у России от 30 до 40 партий нефти ESPO, что эквивалентно примерно 241–320 тыс. баррелей в сутки. Это соответствует 5–6% от общего объема переработки Sinopec, который составляет 5,2 млн баррелей в сутки. Нефть ESPO торгуется с дисконтом в $1–2 за баррель к эталонной марке Brent, что делает ее примерно на $10 дешевле ближневосточных и бразильских аналогов. По данным источников Reuters, у Саудовской Аравии Sinopec не закупала нефть ни в июне, ни в июле, а только законтрактовала 2 млн баррелей в августе. Это намного меньше, чем 40 млн баррелей, которые Sinopec закупила у этого поставщика в марте—апреле.

Из-за начавшейся войны в Иране Китай резко сократил импорт сырой нефти. В июне закупки были на 41% ниже, чем годом ранее, а объемы нефтепереработки в стране упали до минимума за шесть лет. В марте страна ввела полный запрет на экспорт нефтепродуктов для защиты внутреннего рынка. Но с июля этот запрет отменен.

Алена Миклашевская