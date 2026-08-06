Банк «Траст» погасит почти миллиард налоговой задолженности компании-банкрота

Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление банка «Траст» о погашении 797,25 млн руб. налоговой задолженности банкротящегося ЗАО «Гема-Инвест». Такое желание изъявляли и другие участники процесса, но суд увидел в их действиях признаки злоупотребления правом.

Дело о банкротстве ЗАО «Гема-Инвест» рассматривается с 2019 года. В июле 2026 года один из кредиторов — принадлежащий ЦБ банк непрофильных активов «Траст» — обратился в суд с намерением в полном объеме погасить 797,25 млн руб. долга «Гема-Инвеста» перед ФНС. Вместе с тем осенью 2020 года и летом 2021 года готовность выплатить эту сумму выражали еще несколько лиц. Однако никто из них так и не перечислил деньги в бюджет, а один из претендентов к 2023 году и вовсе прекратил деятельность.

Отдельное внимание суд обратил на компанию, которая за прошедшие пять лет не предприняла попыток реально закрыть налоговый долг и просто игнорировала заседания. Согласно определению, «заявленное намерение не преследовало действительной цели пополнения бюджета, а было направлено на затягивание разрешения вопроса о погашении требований уполномоченного органа». В результате суд отдал приоритет заявлению «Траста», несмотря на то что оно было подано позже остальных. Дополнительно первая инстанция отметила, что погашение задолженности перед бюджетом не нарушит права акционеров компании-банкрота.

Теперь у кредитной организации есть 30 рабочих дней для выплаты всей суммы. Вопрос о замене ФНС на банк в реестре кредиторов суд планирует рассмотреть 15 сентября.

Руководитель практики банкротства и корпоративных споров юрфирмы «Ляпунов Терехин и партнеры» Анастасия Ляпунова согласна, что другие участники хотели лишь затянуть процесс. По ее прогнозам, погасив долг, «Траст» займет место ФНС, получит больше голосов и за счет этого станет мажоритарным кредитором. Кроме того, уход налоговиков как самых «негибких участников» повысит шансы на заключение мирового соглашения и восстановление платежеспособности «Гема-Инвеста», считает госпожа Ляпунова.

Ян Назаренко