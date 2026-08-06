Глава Сеуты подтвердил гибель сотни мигрантов при попытке попасть в город

Глава испанской Сеуты Хуан Хесус Вивас подтвердил данные о сотне погибших мигрантов, пытавшихся проникнуть в город. Об этом он заявил на заседании Европарламента, которое транслировал телеканал RTVE.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: CeutaTV Фото: CeutaTV

«В завершение хочу вновь выразить нашу благодарность и от имени всех жителей Сеуты подчеркнуть две вещи. Во-первых, нашу глубокую скорбь в связи с невосполнимой трагедией, которую повлекла за собой примерно сотня погибших в результате этой массовой волны»,— сказал мэр-президент Сеуты (цитата по «РИА Новости»).

5 августа радиостанция Cadena SER со ссылкой на источники сообщила, что при попытке проникнуть в Сеуту погиб как минимум 141 человек. По их данным, 78 тел были обнаружены в испанских водах, еще 63 — в марокканских.

Мигранты начали проникать в испанский анклав 30 июля. Причиной массового наплыва власти называли решение Верховного суда Испании, который запретил ускоренную высылку мигрантов, перехваченных в море при попытке пересечь границу. Из-за миграционного кризиса за исключение Испании из Шенгенской зоны выступили Италия, Финляндия и Дания.