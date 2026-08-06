Глава Сеуты подтвердил гибель сотни мигрантов при попытке попасть в город
Глава испанской Сеуты Хуан Хесус Вивас подтвердил данные о сотне погибших мигрантов, пытавшихся проникнуть в город. Об этом он заявил на заседании Европарламента, которое транслировал телеканал RTVE.
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«В завершение хочу вновь выразить нашу благодарность и от имени всех жителей Сеуты подчеркнуть две вещи. Во-первых, нашу глубокую скорбь в связи с невосполнимой трагедией, которую повлекла за собой примерно сотня погибших в результате этой массовой волны»,— сказал мэр-президент Сеуты (цитата по «РИА Новости»).
5 августа радиостанция Cadena SER со ссылкой на источники сообщила, что при попытке проникнуть в Сеуту погиб как минимум 141 человек. По их данным, 78 тел были обнаружены в испанских водах, еще 63 — в марокканских.
Мигранты начали проникать в испанский анклав 30 июля. Причиной массового наплыва власти называли решение Верховного суда Испании, который запретил ускоренную высылку мигрантов, перехваченных в море при попытке пересечь границу. Из-за миграционного кризиса за исключение Испании из Шенгенской зоны выступили Италия, Финляндия и Дания.
По оценкам мэра-президента Сеуты Хуана Хесуса Виваса, на 4 августа 2026 года в эксклаве остается от 3 тыс. до 5 тыс. мигрантов, несмотря на то, что власти Испании выдворили обратно около 55 тыс. нелегалов из примерно 60 тыс. прорвавшихся. Для помощи прибывшим мигрантам Министерство интеграции, миграции и социального обеспечения Испании 6 августа 2026 года выделило Сеуте €6,5 млн, которые направят на укрепление механизмов оказания помощи, включая социально-медицинский уход, особенно для тех, кто находится в уязвимом положении. Власти увеличили количество мест в Центре временного размещения беженцев, а сотрудники Красного Креста помогают мигрантам на пляже.
Еврокомиссия 6 августа 2026 года не смогла связать начало миграционного кризиса в Сеуте с информационным воздействием России, хотя отдельные российские каналы пытались ухудшить ситуацию после 30 июля. Представитель ЕК Гийом Мерсье заявил, что спровоцировавшую кризис дезинформацию в соцсетях распространяли организации по торговле людьми. При этом Еврокомиссия не имеет полной картины произошедшего и поддерживает связь с Испанией, которая расследует роль этих организаций. В этот же период власти Испании пытались вынудить мигрантов вернуться в Марокко, не раздавая им пищу и воду, а также рекомендуя местным магазинам не продавать мигрантам ничего. Жители Сеуты сообщали, что мигранты выпрашивали еду и воду, страдая от истощения и гипотермии.